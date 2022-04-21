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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы теробороны в освобожденных регионах должны сдать оружие в места хранения – командующий ТрО

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Оружие теробороны будет храниться в специальных местах
Оружие теробороны будет храниться в специальных местах
Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook

Бойцы Сил территориальной обороны из областей Украины, освобожденных от оккупантов, должны передать свое оружие в определенные места хранения. Об этом заявил командующий Силами ТрО Юрий Галушкин, его цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов, там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе", – подчеркнул Галушкин.

Он отметил, что в этих регионах нужно сосредоточить оружие в определенных местах хранения.

"Вы будете ухаживать за ним, брать на тренировку и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск", – добавил командующий ТрО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перебросить их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТрО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.

15 марта Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, война, территориальная оборона, война России против Украины
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