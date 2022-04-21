Бойцы теробороны в освобожденных регионах должны сдать оружие в места хранения – командующий ТрО

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов, там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе", – подчеркнул Галушкин.

Он отметил, что в этих регионах нужно сосредоточить оружие в определенных местах хранения.

"Вы будете ухаживать за ним, брать на тренировку и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск", – добавил командующий ТрО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)