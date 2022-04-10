Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть – командующий Силами ТрО

"Несмотря на то, что большое количество военнослужащих стоит в рядах Сил территориальной обороны, потребность в комплектовании подразделений есть еще достаточная. Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться. Сейчас мы провели мероприятие в херсонской бригаде, которая не успела отмобилизоваться в городе Херсоне в связи с оккупацией. Мы провели это на территории Кировоградской и Запорожской областей. Сейчас они выполняют в полном составе задачи. И то же самое мы проведем еще в некоторых областях, поэтому необходимость есть", – сказал он.

В то же время Галушкин указал, что по состоянию на данный момент некоторые блокпосты в Киеве надо будет убрать.

"Но это вопрос компетенции командующего группировками войск по обороне Киева", – добавил он.

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