Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть – командующий Силами ТрО

"Несмотря на то, что большое количество военнослужащих стоит в рядах Сил территориальной обороны, потребность в комплектовании подразделений есть еще достаточная. Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться. Сейчас мы провели мероприятие в херсонской бригаде, которая не успела отмобилизоваться в городе Херсоне в связи с оккупацией. Мы провели это на территории Кировоградской и Запорожской областей. Сейчас они выполняют в полном составе задачи. И то же самое мы проведем еще в некоторых областях, поэтому необходимость есть", – сказал он.
В то же время Галушкин указал, что по состоянию на данный момент некоторые блокпосты в Киеве надо будет убрать.
"Но это вопрос компетенции командующего группировками войск по обороне Киева", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются.
С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТРО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.
15 марта Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.