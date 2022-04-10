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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть – командующий Силами ТрО

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Галушкин: Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться
Галушкин: Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Потребность в комплектовании подразделений территориальной обороны еще достаточная. Об этом 8 апреля сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин на брифинге в Киеве, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что большое количество военнослужащих стоит в рядах Сил территориальной обороны, потребность в комплектовании подразделений есть еще достаточная. Не все бригады территориальной обороны успели отмобилизоваться. Сейчас мы провели мероприятие в херсонской бригаде, которая не успела отмобилизоваться в городе Херсоне в связи с оккупацией. Мы провели это на территории Кировоградской и Запорожской областей. Сейчас они выполняют в полном составе задачи. И то же самое мы проведем еще в некоторых областях, поэтому необходимость есть", – сказал он.

В то же время Галушкин указал, что по состоянию на данный момент некоторые блокпосты в Киеве надо будет убрать.

"Но это вопрос компетенции командующего группировками войск по обороне Киева", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги. 

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются.

С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТРО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.

15 марта Верховная Рада признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, территориальная оборона, война России против Украины, Юрий Галушкин
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