Судья Верховного суда Мищенко вступил в тероборону

Мищенко: Сейчас, я думаю, нет разницы – кто адвокат, кто прокурор, кто судья, а кто обычный гражданин – все мы объединились ради победы и для того, чтобы остановить агрессора Фото: Стас Юрченко / graty.me

Мищенко рассказал, что судебная система работает и в нынешних условиях – особенно в отношении уголовных производств и выбора меры пресечения по ним, но рассматриваются и бытовые вопросы, включая разводы и алименты.

"Каждый на своем месте делает то, что может, что нужно для победы. Я решил, что здесь [в теробороне] я буду более полезен. Как-то так", – сказал судья.

Он отметил, что когда-то участвовал в Майдане; в результате судебной реформы, которая была одним из требований Майдана, попал в Верховный суд, а также вместе с украинскими судьями и иностранными коллегами входил в состав комиссии, которая должна была отобрать новых членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

"Я думаю, что мы свою работу обязательно продолжим, когда победим. Но все эти процедуры нужно будет максимально сократить, чтобы система как можно быстрее получила новых судей, которые смогут эффективно работать и решать все проблемы, которые будут после победы. А сейчас, я думаю, нет разницы – кто адвокат, кто прокурор, кто судья, а кто обычный гражданин – все мы объединились ради победы и для того, чтобы остановить агрессора. С вопросами отводов и самоотводов будем разбираться уже в мирное время", – заявил Мищенко.

По его словам, многие судьи и работники аппарата суда присоединились к Вооруженным силам Украины или вступили в территориальную оборону с оружием в руках защищают Украину.

"Но те судьи, которые осуществляют судебное разбирательство или ищут пути решения проблем, выполняют важную функцию. Я им за это благодарен. Я горжусь своими коллегами, они молодцы", – отметил он.