Судья Верховного суда Мищенко вступил в тероборону

Мищенко рассказал, что судебная система работает и в нынешних условиях – особенно в отношении уголовных производств и выбора меры пресечения по ним, но рассматриваются и бытовые вопросы, включая разводы и алименты.
"Каждый на своем месте делает то, что может, что нужно для победы. Я решил, что здесь [в теробороне] я буду более полезен. Как-то так", – сказал судья.
Он отметил, что когда-то участвовал в Майдане; в результате судебной реформы, которая была одним из требований Майдана, попал в Верховный суд, а также вместе с украинскими судьями и иностранными коллегами входил в состав комиссии, которая должна была отобрать новых членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.
"Я думаю, что мы свою работу обязательно продолжим, когда победим. Но все эти процедуры нужно будет максимально сократить, чтобы система как можно быстрее получила новых судей, которые смогут эффективно работать и решать все проблемы, которые будут после победы. А сейчас, я думаю, нет разницы – кто адвокат, кто прокурор, кто судья, а кто обычный гражданин – все мы объединились ради победы и для того, чтобы остановить агрессора. С вопросами отводов и самоотводов будем разбираться уже в мирное время", – заявил Мищенко.
По его словам, многие судьи и работники аппарата суда присоединились к Вооруженным силам Украины или вступили в территориальную оборону с оружием в руках защищают Украину.
"Но те судьи, которые осуществляют судебное разбирательство или ищут пути решения проблем, выполняют важную функцию. Я им за это благодарен. Я горжусь своими коллегами, они молодцы", – отметил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.