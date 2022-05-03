Рада разрешила бойцам теробороны выполнять задачи в районах боевых действий

По информации члена фракции "Голос" Ярослава Железняка, документ поддержали 338 народных депутатов.
Документ вносит изменения в некоторые положения закона "Об основах национального сопротивления", касающиеся предоставления возможности территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.
Законопроект предлагает также внести изменения в ч. 1 ст. 20 закона "Об основах национального сопротивления", в которой закреплена возможность выполнения задач ТрО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.
Согласно документу, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории страны, включая районы ведения военных действий, в том числе и оккупированные территории.
Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Авторы документа считают, что принятие изменений в законодательство позволит повысить обороноспособность всей Украины, говорится в пояснительной записке.
Отдельный род войск – Силы территориальной обороны – появился в Украине только 1 января этого года. Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, зачисляются после присяги.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они не используются, пояснял в январе командующий Силами теробороны Юрий Галушкин.
В марте Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.
С начала масштабной военной агрессии РФ украинцы стали массово записываться в ТРО. Только за первые 10 дней войны в ряды теробороны вступили 100 тыс. человек.
Потребность в комплектовании подразделений теробороны еще есть, сообщил Галушкин 10 апреля.