Рада разрешила бойцам теробороны выполнять задачи в районах боевых действий

По информации члена фракции "Голос" Ярослава Железняка, документ поддержали 338 народных депутатов.

Документ вносит изменения в некоторые положения закона "Об основах национального сопротивления", касающиеся предоставления возможности территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

Законопроект предлагает также внести изменения в ч. 1 ст. 20 закона "Об основах национального сопротивления", в которой закреплена возможность выполнения задач ТрО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.

Согласно документу, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории страны, включая районы ведения военных действий, в том числе и оккупированные территории.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Авторы документа считают, что принятие изменений в законодательство позволит повысить обороноспособность всей Украины, говорится в пояснительной записке.