Статус участника боевых действий получат только те добровольцы, которые действительно воевали – Минветеранов Украины

Лапутина: Получат УБД только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Фото: mva.gov.ua

Она отметила, что Минветеранов продолжает активно работать над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.

"Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине. Однако согласно порядку предоставления статуса получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях", – сказала Лапутина.

По ее словам, при министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами.