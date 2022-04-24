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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Статус участника боевых действий получат только те добровольцы, которые действительно воевали – Минветеранов Украины

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Лапутина: Получат УБД только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях
Лапутина: Получат УБД только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях
Фото: mva.gov.ua

Согласно обновленному законодательству, каждый защитник Украины, который участвовал в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства. Об этом напомнила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, сообщает пресс-служба министерства.

Она отметила, что Минветеранов продолжает активно работать над обновлением системы социальной защиты воинов и их семей.

"Когда принимался закон, дающий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Поэтому это право было предоставлено по всей Украине. Однако согласно порядку предоставления статуса получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях", – сказала Лапутина.

По ее словам, при министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала масштабного вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине общую мобилизацию.

15 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или же лицами с инвалидностью в результате войны.

Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы теробороны должны заключить соответствующие контракты с командирами добровольческих формирований территориальных общин.

Теги: добровольцы, ветераны, территориальная оборона, война России против Украины, Министерство по делам ветеранов, Юлия Лапутина
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