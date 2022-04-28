Петрулевич: Наше подразделение теробороны возглавляет судья Конституционного Суда. Его зам – народный депутат

"Только в нашем подразделении, чтобы вы понимали, [его] возглавляет судья Конституционного Суда. Судья Конституционного Суда – командир… подразделения территориальной обороны. Зам – народный депутат, целый генерал-лейтенант запаса, который зам, и так далее... Куча судей, не только Конституционного Суда… судьи Верховного Суда, богатые люди, миллионеры, простые люди, журналисты… И все выполняют задачи", – рассказал Петрулевич.

При этом, добавил он, "никого не надо заставлять", надо решать задачу – ее идут выполнять.

"И нет вот этих понтов, что я в мирное время был заместителем генерального прокурора. Он был заместителем генерального прокурора, а сейчас идет и вместе со всеми выполняет те задачи [которые поставлены сейчас]. И судьи идут… и простые люди. То есть, понимаете, получилось объединение народа", – подчеркнул Петрулевич.

По его словам, до войны против РФ среди украинцев было разделение, в частности политическое, по классам, а также по "денежному содержанию кармана".

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