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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: Наше подразделение теробороны возглавляет судья Конституционного Суда. Его зам – народный депутат

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Война против РФ объединила украинский народ, считает Петрулевич
Война против РФ объединила украинский народ, считает Петрулевич
Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook

Война, которую против Украины начала РФ, объединила украинский народ. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич.

"Только в нашем подразделении, чтобы вы понимали, [его] возглавляет судья Конституционного Суда. Судья Конституционного Суда – командир… подразделения территориальной обороны. Зам – народный депутат, целый генерал-лейтенант запаса, который зам, и так далее... Куча судей, не только Конституционного Суда… судьи Верховного Суда, богатые люди, миллионеры, простые люди, журналисты… И все выполняют задачи", – рассказал Петрулевич.

При этом, добавил он, "никого не надо заставлять", надо решать задачу – ее идут выполнять.

"И нет вот этих понтов, что я в мирное время был заместителем генерального прокурора. Он был заместителем генерального прокурора, а сейчас идет и вместе со всеми выполняет те задачи [которые поставлены сейчас]. И судьи идут… и простые люди. То есть, понимаете, получилось объединение народа", – подчеркнул Петрулевич.

По его словам, до войны против РФ среди украинцев было разделение, в частности политическое, по классам, а также по "денежному содержанию кармана".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В Конституционном Суде Украины (КСУ) сообщили "Українським новинам" 22 апреля, что судьи КСУ Сергей Сас и Виктор Кичун "находятся в теробороне подразделений самообороны".

Согласно результатам опроса, проведенного 30–31 марта Социологической группой "Рейтинг", в победу Украины в войне против России верят 95% украинцев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Конституционный Суд, депутаты, Александр Петрулевич, Верховный Суд, журналисты, территориальная оборона, миллионер, украинцы, судьи, война России против Украины, интервью, объединение, прокурор
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