Петрулевич: Наше подразделение теробороны возглавляет судья Конституционного Суда. Его зам – народный депутат

"Только в нашем подразделении, чтобы вы понимали, [его] возглавляет судья Конституционного Суда. Судья Конституционного Суда – командир… подразделения территориальной обороны. Зам – народный депутат, целый генерал-лейтенант запаса, который зам, и так далее... Куча судей, не только Конституционного Суда… судьи Верховного Суда, богатые люди, миллионеры, простые люди, журналисты… И все выполняют задачи", – рассказал Петрулевич.
При этом, добавил он, "никого не надо заставлять", надо решать задачу – ее идут выполнять.
"И нет вот этих понтов, что я в мирное время был заместителем генерального прокурора. Он был заместителем генерального прокурора, а сейчас идет и вместе со всеми выполняет те задачи [которые поставлены сейчас]. И судьи идут… и простые люди. То есть, понимаете, получилось объединение народа", – подчеркнул Петрулевич.
По его словам, до войны против РФ среди украинцев было разделение, в частности политическое, по классам, а также по "денежному содержанию кармана".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
В Конституционном Суде Украины (КСУ) сообщили "Українським новинам" 22 апреля, что судьи КСУ Сергей Сас и Виктор Кичун "находятся в теробороне подразделений самообороны".
Согласно результатам опроса, проведенного 30–31 марта Социологической группой "Рейтинг", в победу Украины в войне против России верят 95% украинцев.