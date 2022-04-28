Петрулевич: У нас до войны давали взятки, чтобы не идти в армию, а сейчас – чтобы взяли в армию

Он подчеркнул, что "скотское, варварское, азиатское, даже фашистское" нападение на Украину возмутило и очень сплотило украинцев.

"Чему я удивился, если честно... Ни один наш президент (а к ним по-разному можно относиться, можно любить, можно не любить), но ни один наш президент не смог объединить нацию. Ни один! Но парадокс в том, что после бомбардировок Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова народ так сплотился! – сказал Петрулевич. – Благодаря российской агрессии они нам родили украинскую нацию. Никто не ожидал, что будет такой отпор".

Он отметил, что на выборах украинские политики часто использовали какие-то региональные различия или тему языка. Но после нападения России все это стало неактуально.

"В окопах находятся и русскоязычные, и украиноязычные, и никто на это не обращает внимания. Так сплотить народ!" – сказал Петрулевич.

Он обратил внимание на очереди в военкоматах в первые дни после вторжения российских войск.

"Такие очереди, что невозможно представить! Приведу пример. В одном из военкоматов – в подольском военкомате [Киева] – была заявка на комплектование какой-то бригады X на 350 человек. А кандидатов – 7 тыс.! Доходило до того, что друг друга локтями [расталкивали], уговаривали [взять]. Не знаю, дают – не дают, по-моему, военкому уже начинают давать взятки, чтобы пойти воевать. Вдумайтесь! До войны давали взятки, чтобы не идти в армию, а сейчас – чтобы зачислили в армию. Представляете, как поменялась психология?" – сказал Петрулевич.

Он отметил, что сейчас армия укомплектована полностью, формируются дополнительные части.

"Но мы не обсуждаем этот вопрос, это дело военных. Врагу об этом знать не надо. Но армия боеспособна и мотивирована", – подчеркнул генерал-майор СБУ в запасе.

Он добавил, что сейчас сложно попасть не только в Вооруженные силы, но и вступить в территориальную оборону.

"В тероборону записывается столько народа! Но сейчас туда попасть просто так невозможно. В каждом подразделении теробороны сейчас уже есть своя контрразведка, которая изучает этих лиц. Если есть нюансы [не берут]. А не так, что пришел первый зазевавшийся, – и вступил. Нет, браток! Надо доказать, что ты патриот и что ты идешь действительно защищать Родину, а не чтобы получить когда-нибудь потом, после войны, [статус] участника боевых действий", – сказал Петрулевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube