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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: У нас до войны давали взятки, чтобы не идти в армию, а сейчас – чтобы взяли в армию

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Петрулевич: Благодаря российской агрессии они нам родили украинскую нацию
Петрулевич: Благодаря российской агрессии они нам родили украинскую нацию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что президент РФ Владимир Путин, решив напасть на Украину, так сплотил украинцев, как это не удалось сделать ни одному украинскому президенту, и теперь многие украинцы с оружием в руках готовы отстаивать свободу своей страны. Такое мнение Петрулевич высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он подчеркнул, что "скотское, варварское, азиатское, даже фашистское" нападение на Украину возмутило и очень сплотило украинцев.

"Чему я удивился, если честно... Ни один наш президент (а к ним по-разному можно относиться, можно любить, можно не любить), но ни один наш президент не смог объединить нацию. Ни один! Но парадокс в том, что после бомбардировок Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова народ так сплотился! – сказал Петрулевич. – Благодаря российской агрессии они нам родили украинскую нацию. Никто не ожидал, что будет такой отпор". 

Он отметил, что на выборах украинские политики часто использовали какие-то региональные различия или тему языка. Но после нападения России все это стало неактуально. 

"В окопах находятся и русскоязычные, и украиноязычные, и никто на это не обращает внимания. Так сплотить народ!" – сказал Петрулевич. 

Он обратил внимание на очереди в военкоматах в первые дни после вторжения российских войск.

"Такие очереди, что невозможно представить! Приведу пример. В одном из военкоматов – в подольском военкомате [Киева] – была заявка на комплектование какой-то бригады X на 350 человек. А кандидатов – 7 тыс.! Доходило до того, что друг друга локтями [расталкивали], уговаривали [взять]. Не знаю, дают – не дают, по-моему, военкому уже начинают давать взятки, чтобы пойти воевать. Вдумайтесь! До войны давали взятки, чтобы не идти в армию, а сейчас – чтобы зачислили в армию. Представляете, как поменялась психология?" – сказал Петрулевич. 

Он отметил, что сейчас армия укомплектована полностью, формируются дополнительные части.

"Но мы не обсуждаем этот вопрос, это дело военных. Врагу об этом знать не надо. Но армия боеспособна и мотивирована", – подчеркнул генерал-майор СБУ в запасе.

Он добавил, что сейчас сложно попасть не только в Вооруженные силы, но и вступить в территориальную оборону. 

"В тероборону записывается столько народа! Но сейчас туда попасть просто так невозможно. В каждом подразделении теробороны сейчас уже есть своя контрразведка, которая изучает этих лиц. Если есть нюансы [не берут]. А не так, что пришел первый зазевавшийся, – и вступил. Нет, браток! Надо доказать, что ты патриот и что ты идешь действительно защищать Родину, а не чтобы получить когда-нибудь потом, после войны, [статус] участника боевых действий", – сказал Петрулевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала масштабного вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине общую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но война продолжается 64-й день.

За это время ВСУ удалось вытеснить российские войска из северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, армия, военкомат, Александр Петрулевич, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины
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