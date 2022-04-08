Почти две трети украинцев считают, что дружбы с Россией больше никогда не будет – опрос

Респондентам задавали вопрос: "Как вы считаете, возможно ли восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами через некоторое время после завершения войны?"

Вариант "нет, невозможно" выбрали 64%.

Ответ "да, через несколько лет" дали 4% опрошенных, "да, через 10–15 лет" – 7%, "да, через 20–30 лет" – 22%.

Большинство считающих, что дружеские отношения украинцев с россиянами больше невозможны, относятся к возрастной категории 36–50 лет (70%) и проживают на западе Украины (76%).

Месяцем ранее опрос "Рейтинга" показывал, что в дружбу Украины с Россией не верят 42% украинцев.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

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