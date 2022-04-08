Владимир Кличко: Украинцы – великий народ. Мы себя не то что недооценивали, а не знали

"Мы, украинцы – великий народ. Мы себя не то что недооценивали, мы себя не знали. За время независимости мы себя не идентифицировали", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что именно в это тяжелое и очень болезненное для страны время намного острее ощущает себя украинцем.

"Потери, которые мы несем, делают нас людьми, которые чувствуют. Мужики плачут – этого не нужно стесняться. Нет слабости, а есть сила духа, потому что у нас человечность и эмоции. Я горжусь быть украинцем. Признаюсь, у меня еще не было такой гордости. Да, я ассоциировал себя с Украиной. Мама – русская, папа – украинец, а я родился в Казахстане. Я за свои 46 лет провел больше времени вне Украины. Так получилось. Но я себя идентифицирую как украинца как никогда [раньше]. Весь негатив, горе, которое вылилось на нашу страну, делает из меня (хотя я не украиноязычный и мы сейчас общаемся, как я говорю, на материнском языке), из нас – украинцев", – подчеркнул Кличко.

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