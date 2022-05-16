На Запорожской АЭС российские оккупанты строят укрепления и роют окопы – "Энергоатом"

"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", – говорится в сообщении.

Сотрудникам Запорожской АЭС запретили приходить на работу с телефонами.

В то же время в "Энергоатоме" указывают, что оккупантов в городе стало меньше – в этом уже активно помогает американская военная техника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.