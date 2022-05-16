ВСУ будут готовы к активному контрнаступлению в июле – Арестович

Об этом 15 мая в эфире канала "Фейгин LIVE", который ведет российский юрист, блогер Марк Фейгин, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Фейгин спросил Арестовича, когда начнет поступать из США в Украину вооружение, необходимое для контрнаступления.
"Ленд-лиз – это только один из источников. Вот немцы в очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят – значит, скоро поедут... Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там вовсю. Потихоньку движется эта история", – сказал Арестович.
По его словам, сейчас союзники поставляют Украине необходимое вооружение, но только к июлю ВСУ получат его "в серьезном количестве".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупационные войска временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей. В ходе боев ВСУ возобновляют контроль над ранее оккупированными территориями Украины.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении.
Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
Согласно тексту этого документа, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.