ВСУ будут готовы к активному контрнаступлению в июле – Арестович

Об этом 15 мая в эфире канала "Фейгин LIVE", который ведет российский юрист, блогер Марк Фейгин, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Фейгин спросил Арестовича, когда начнет поступать из США в Украину вооружение, необходимое для контрнаступления.

"Ленд-лиз – это только один из источников. Вот немцы в очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят – значит, скоро поедут... Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там вовсю. Потихоньку движется эта история", – сказал Арестович.

По его словам, сейчас союзники поставляют Украине необходимое вооружение, но только к июлю ВСУ получат его "в серьезном количестве".

Война России против Украины. Главное (обновляется)