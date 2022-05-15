Почти все гаубицы из пакета помощи США поступили в Украину – посольство

Посольство опубликовало видео, на котором показало гаубицы в действии.

"Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму $800 млн. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", – говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что многие из этих гаубиц уже работают на передовой.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022