Почти все гаубицы из пакета помощи США поступили в Украину – посольство

Посольство опубликовало видео, на котором показало гаубицы в действии.
"Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму $800 млн. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", – говорится в сообщении.
В дипведомстве подчеркнули, что многие из этих гаубиц уже работают на передовой.
Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент США Джо Байден рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн.