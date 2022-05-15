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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти все гаубицы из пакета помощи США поступили в Украину – посольство

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Украину получила уже 89 гаубиц M-777
Украину получила уже 89 гаубиц M-777
Фото: media.defense.gov

Соединенные Штаты передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на $800 млн. Об этом сообщило посольство США в Киеве в Twitter.

Посольство опубликовало видео, на котором показало гаубицы в действии.

"Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму $800 млн. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", – говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что многие из этих гаубиц уже работают на передовой.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент США Джо Байден рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, оружие, война, посольство США, вооружение, война России против Украины
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