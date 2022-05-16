"Украина не должна возвращать все". Квин заявила, что ленд-лиз не приведет к появлению у Киева крупного долга после войны

"Ленд-лиз – это механизм, позволяющий президенту поставлять оружие быстро. Вопреки его названию (lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду. – "ГОРДОН"), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму. Идея ленд-лиза в другом", – подчеркнула Квин.

Она отметила, что основная цель программы – ускорить предоставление помощи.

"Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу. Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны", – резюмировала Квин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)