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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина не должна возвращать все". Квин заявила, что ленд-лиз не приведет к появлению у Киева крупного долга после войны

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Квин: Ленд-лиз это механизм, позволяющий президенту поставлять оружие быстро
Квин: Ленд-лиз – это механизм, позволяющий президенту поставлять оружие быстро
Фото: ЕРА

Предоставление Соединенными Штатам оружия Украине в рамках программы ленд-лиз не приведет к тому, что у Киева будут крупные долги перед Вашингтоном. Об этом в опубликованном 16 мая интервью "Европейской правде" сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Ленд-лиз – это механизм, позволяющий президенту поставлять оружие быстро. Вопреки его названию (lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду. – "ГОРДОН"), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму. Идея ленд-лиза в другом", – подчеркнула Квин.

Она отметила, что основная цель программы – ускорить предоставление помощи.

"Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу. Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны", – резюмировала Квин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины. Его одобрили обе палаты Конгресса США.

США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.

Теги: Украина, оружие, вооружение, помощь, война России против Украины, Кристина Квин, ленд-лиз
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