Оккупанты попытались прорвать границу в Сумской области и завести ДРГ в Украину

Он рассказал, что захватчики открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.
"Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы. Пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы", – написал Живицкий.
В Госпогранслужбе Украины добавили, что россияне вели обстрел со стороны поселка Локоть в Брянской области РФ.
В оперативном командовании ВСУ "Північ" отметили, что после этого оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты в северных областях Украины с территории РФ.
"Так, сегодня с 9.20 до 9.40 наблюдатели зафиксировали четыре взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерь среди личного состава нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
Военные РФ регулярно обстреливают область с российской территории, разрушают жилые дома и инфраструктуру.