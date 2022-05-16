Оккупанты попытались прорвать границу в Сумской области и завести ДРГ в Украину

Он рассказал, что захватчики открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

"Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы. Пограничники дали бой россиянам, те отступили за линию государственной границы", – написал Живицкий.

В Госпогранслужбе Украины добавили, что россияне вели обстрел со стороны поселка Локоть в Брянской области РФ.

В оперативном командовании ВСУ "Північ" отметили, что после этого оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты в северных областях Украины с территории РФ.

"Так, сегодня с 9.20 до 9.40 наблюдатели зафиксировали четыре взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)