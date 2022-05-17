Сумскую область обстреляли с территории РФ, за полчаса зафиксировано 70 взрывов

"Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумской области. Так, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали пять приходов со стороны России в районе Эсмани", – говорится в сообщении.
С 9.30 до 10.00 было зафиксировано 70 взрывов в направлении села Бояро-Лежачи с территории РФ.
Помимо этого, около 10.10 прогремело еще шесть взрывов в районе населенного пункта Сопычь.
Потерь личного состава ВСУ и военной техники нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.
Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.