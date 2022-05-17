Сумскую область обстреляли с территории РФ, за полчаса зафиксировано 70 взрывов

Об освобождении Сумской области от российских оккупантов стало известно 8 апреля Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумской области. Так, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали пять приходов со стороны России в районе Эсмани", – говорится в сообщении.

С 9.30 до 10.00 было зафиксировано 70 взрывов в направлении села Бояро-Лежачи с территории РФ.

Помимо этого, около 10.10 прогремело еще шесть взрывов в районе населенного пункта Сопычь.

Потерь личного состава ВСУ и военной техники нет.

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