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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты двумя ракетами в шестой раз обстреляли мост через Днестровский лиман – командование "Юг"

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Мост через Днестровский лиман поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат, отметили украинские военные
Мост через Днестровский лиман поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат, отметили украинские военные
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска, не имея возможности вести активные наступательные действия, продолжают "коварные ракетные атаки".

Об этом 17 мая проинформировало в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Так, ночью зафиксировано еще два попадания крылатых ракет в уже более двух недель не работающий мост через Днестровский лиман. Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1147941499098616/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. 16 мая оккупанты продолжили обстрел неработающего моста возле Затоки.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области

Теги: Россия, Украина, Одесская область, ремонт, мост, ВСУ, обстрелы, Днестр, война России против Украины, ракеты, Затока, удары, российские военные, российские оккупанты
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