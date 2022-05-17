Оккупанты двумя ракетами в шестой раз обстреляли мост через Днестровский лиман – командование "Юг"

Об этом 17 мая проинформировало в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Так, ночью зафиксировано еще два попадания крылатых ракет в уже более двух недель не работающий мост через Днестровский лиман. Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. 16 мая оккупанты продолжили обстрел неработающего моста возле Затоки.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.