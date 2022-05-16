Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть раненые среди местных жителей

"Поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Данные уточняются.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", – подчеркнули в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области.