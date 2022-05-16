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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть раненые среди местных жителей

Россияне атаковали поврежденный мост через Днестровский лиман, но попали по туристическому объекту
Россияне атаковали поврежденный мост через Днестровский лиман, но попали по туристическому объекту
Фото: Новости Одесса Украина война / Telegram

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области c самолетов стратегической авиации. Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на информацию от оперативного командования ВСУ "Південь".

"Поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Данные уточняются.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", – подчеркнули в горсовете. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших не было. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пытается отрезать часть Одесской области

Теги: раненые, Одесская область, мост, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ребенок, российские военные
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