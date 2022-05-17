В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков, выехать из региона становится все сложнее – замглавы облсовета

По его словам, гуманитарная катастрофа и атмосфера террора в Херсонской области заставили временно уехать огромное количество жителей региона.

Это, с одной стороны упростило ситуацию для оккупантов и коллаборантов – поскольку уехала часть активных, патриотически настроенных граждан, протестовавших открыто и поддерживавших настроения остальных, – а также повысило эффективность фильтрационных мер, отметил Соболевский.

"В то же время, количество "счастливых от освобождения" жителей и темпы, с которыми они пытаются вырваться на свободную землю, ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картинку "братской Херсонщины, просящейся в лоно матушки-России". Это для орков неприемлемо", – написал депутат.

Он пояснил, что из-за этого оккупанты не дадут гуманитарных коридоров, и уже сейчас "практически стоят дороги", по которым жители пытаются выехать с территории области.

"Именно поэтому коллаборационисты пытаются разгонять тему возвращающихся назад херсонцев. И именно поэтому орки внедряют систему пропусков своей фейковой администрации. В ближайшее время, скорее всего, возможности выехать из области будут и дальше сокращаться", – прогнозирует Соболевский.

Он также подчеркнул, что, несмотря на жестокий террор и фильтрационные мероприятия со стороны оккупантов в регионе, "протестные настроения и сегодня очень сильны".

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