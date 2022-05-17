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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков, выехать из региона становится все сложнее – замглавы облсовета

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Поведение жителей Херсонской области мешает оккупантам создать нужную картину, считают в облсовете
Поведение жителей Херсонской области мешает оккупантам создать нужную картину, считают в облсовете
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

В Херсонской области российско-оккупационные войска вводят систему пропусков для жителей региона. Об этом сообщил в Facebook 16 мая первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, гуманитарная катастрофа и атмосфера террора в Херсонской области заставили временно уехать огромное количество жителей региона.

Это, с одной стороны упростило ситуацию для оккупантов и коллаборантов – поскольку уехала часть активных, патриотически настроенных граждан, протестовавших открыто и поддерживавших настроения остальных, – а также повысило эффективность фильтрационных мер, отметил Соболевский.

"В то же время, количество "счастливых от освобождения" жителей и темпы, с которыми они пытаются вырваться на свободную землю, ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картинку "братской Херсонщины, просящейся в лоно матушки-России". Это для орков неприемлемо", – написал депутат. 

Он пояснил, что из-за этого оккупанты не дадут гуманитарных коридоров, и уже сейчас "практически стоят дороги", по которым жители пытаются выехать с территории области.

"Именно поэтому коллаборационисты пытаются разгонять тему возвращающихся назад херсонцев. И именно поэтому орки внедряют систему пропусков своей фейковой администрации. В ближайшее время, скорее всего, возможности выехать из области будут и дальше сокращаться", – прогнозирует Соболевский. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840611850227972&id=100028374940771

Он также подчеркнул, что, несмотря на жестокий террор и фильтрационные мероприятия со стороны оккупантов в регионе, "протестные настроения и сегодня очень сильны". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840422996913524&id=100028374940771

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, эвакуация, пропускной режим, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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