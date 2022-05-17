В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков, выехать из региона становится все сложнее – замглавы облсовета

По его словам, гуманитарная катастрофа и атмосфера террора в Херсонской области заставили временно уехать огромное количество жителей региона.
Это, с одной стороны упростило ситуацию для оккупантов и коллаборантов – поскольку уехала часть активных, патриотически настроенных граждан, протестовавших открыто и поддерживавших настроения остальных, – а также повысило эффективность фильтрационных мер, отметил Соболевский.
"В то же время, количество "счастливых от освобождения" жителей и темпы, с которыми они пытаются вырваться на свободную землю, ломают всю идеологию оккупации и дальнейших планов создать картинку "братской Херсонщины, просящейся в лоно матушки-России". Это для орков неприемлемо", – написал депутат.
Он пояснил, что из-за этого оккупанты не дадут гуманитарных коридоров, и уже сейчас "практически стоят дороги", по которым жители пытаются выехать с территории области.
"Именно поэтому коллаборационисты пытаются разгонять тему возвращающихся назад херсонцев. И именно поэтому орки внедряют систему пропусков своей фейковой администрации. В ближайшее время, скорее всего, возможности выехать из области будут и дальше сокращаться", – прогнозирует Соболевский.
Он также подчеркнул, что, несмотря на жестокий террор и фильтрационные мероприятия со стороны оккупантов в регионе, "протестные настроения и сегодня очень сильны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.