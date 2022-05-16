"Настолько избит, что впечатлений от электротока никаких". Староста из Херсонской области рассказал о пытках

По его словам, впервые к нему домой оккупанты подъехали в начале марта и начали задавать глупые вопросы: "Мы все знаем, все подтверждается. Ты кого тренировал?" – "манера у них такая, вдруг кто-то что-то скажет".

В тот день они ночевали в доме Маруняка, так как боялись. "Где мы не станем, нас везде обстреливают", – говорили россияне.

Задержали старосту 21 марта, когда ему исполнилось 60 лет. Его забрали из дома и увезли на базу отдыха "Збурьевский кут", где уже были трое местных захваченных мужчин. Староста считает, что среди них четырех был предатель.

"Помещение цементное, прохладное. Первую ночь мы спали стоя. Все время стоял их конвойный, чтобы мы не разговаривали. Били. Били и второй день, и третий", – рассказал Маруняк.

Староста отметил, что россияне называли его "главой поселения".

"Им непонятно, что у нас "главу поселения" выбирают. И они уверены, что если ты "глава поселения", то знаешь все обо всех и заранее. У нас 2,5 тыс. населения в Старой Згуровке. Они решили, что я – руководитель крупной диверсионной сети. И их интересовало оружие. Все время интересовали автоматы. Побольше автоматов", – объяснил Маруняк.

Он рассказал, как проходили допросы.

"Тебе пистолет к голове прикладывают и говорят, что если не скажешь, то… Или раздевали. По два, по три часа держат раздетыми. В помещении. Потом говорят, сейчас пойдем к реке, поплывешь и сам утонешь. Или на кого-то из наших направляют пистолет и говорят: "Будешь говорить или не будешь. Сейчас его застрелим". Сразу бьет одновременно два, три человека. В организме есть какой-то предохранитель, который в этот момент срабатывает. Если бы не он, выдержать было бы невозможно. Я не терял сознание. Но какое-то такое состояние, что ты находишься или со стороны, или сверху всего этого", – вспомнил он.

На четвертый день Маруняка отвезли в Херсон, где "снова избивали". Потом оккупантам "показалось, что мало, они достали болевой телефон, который производит ток. Начали еще током бить".

"Они это все делают с удовольствием. Были такие моменты бессмысленные, что без этого можно было обойтись. Они сначала с "вкусными" комментариями надевают провода на большие пальцы рук. Затем им кажется мало, и надевают на большие пальцы ног. И поливают на голову воду, чтобы она текла по спине. Честно говоря, я был настолько избит, что впечатлений от электротока никаких. Я даже не помню, что это такое", – заявил он.

Староста рассказал, что отпустили его через три недели, потому что "правозащитники подняли волну и были обращения" в его поддержку, в том числе через международные организации. Один из оккупантов, который, по мнению старосты, является сотрудником ФСБ, объяснил, что держать его "нет оснований".

"Он поставил мне устные требования. Сказал, что мне нужно выходить на работу. Если в селе появятся какие-то незнакомые люди, я должен об этом предупредить. Не должно быть митингов. А если кто-нибудь захочет организовать, мне нужно их предупредить", – отметил Маруняк.

По словам старосты, все время, которое он провел в застенках у оккупантов, жена не имела информации о его местонахождении.

Он подчеркнул, что когда его выпустили, то в больнице, где он пробыл 10 дней, обнаружили воспаление легких и девять сломанных ребер, а раны на теле заживают до сих пор.

"Единственное – всего несколько раз ударили по голове. Ну вот, "мусора" – чтобы не было видно. Был один удар по ушам, чисто "зэковский": когда тебе с двух сторон бьют ладонями по ушам и такое оно – чувство контузии", – отметил он.

Маруняк узнал, что позже россияне искали его снова, но он уже выехал за пределы оккупированной территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Движение "Чесно" отмечало в Facebook, что Маруняка оккупанты забирали два раза, второй раз – 21 марта.

О том, что похищенный староста снова вышел на связь, стало известно 12 апреля.