Российские оккупанты намерены провести в Херсонской области перепись населения – Денисова

"Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. [...] Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца", – написала она.

По данным омбудсмена, в Геническом районе жители получают сообщения с призывом обратиться в сельский совет с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о рождении детей, пенсионным удостоверением, удостоверением лица с инвалидностью.

"В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку. [...] Учитывая то, что идея с "референдумом" в Херсонской области провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого Крымского федерального округа", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что действия россиян нарушают международные правовые документы, согласно которым "оккупационное государство не приобретает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории".

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области юридически и политически ничтожны. Херсонская область – это Украина", – заявила Денисова.

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