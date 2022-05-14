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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты намерены провести в Херсонской области перепись населения – Денисова

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Денисова подчеркнула, что Херсонская область это Украина
Денисова подчеркнула, что Херсонская область – это Украина
Фото: Людмила Денісова / Facebook

На оккупированных территориях Херсонской области российские войска собираются начать 16 мая перепись местного населения. Об этом 14 мая в Facebook проинформировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. [...] Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца", – написала она.

По данным омбудсмена, в Геническом районе жители получают сообщения с призывом обратиться в сельский совет с паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о рождении детей, пенсионным удостоверением, удостоверением лица с инвалидностью.

"В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку. [...] Учитывая то, что идея с "референдумом" в Херсонской области провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого Крымского федерального округа", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что действия россиян нарушают международные правовые документы, согласно которым "оккупационное государство не приобретает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории".

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области юридически и политически ничтожны. Херсонская область – это Украина", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/540560620758548

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Крым, война, Людмила Денисова, оккупация, паспорт, Херсонская область, перепись, вторжение, омбудсмен, война России против Украины, документы, население, российские военные, прописка, российские оккупанты
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