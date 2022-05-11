Омбудсмен Денисова: Насилуют украинцев молодые солдаты РФ 20–25 лет, родившиеся при Путине и воспитанные его пропагандой. Они совершают свои преступления публично

"Рашисты чем отличаются? Первое: это молодые солдаты, которым 20–25 лет. Все жертвы говорят об этом. Что у них молодой голос, кода они говорят, что "так будет с каждой нацистской шлюхой. Но не видны лица, потому что они все в масках, только глаза. Это то самое молодое поколение, выросшее при [президенте РФ Владимире] Путине. Воспитанное пропагандой Путина. Второй момент, они совершают [сексуальные] преступления публично. Делают это коллективами на улицах. И либо насилуют детей в присутствии родителей, либо родителей в присутствии детей. Этот случай вы знаете, что шестилетний мальчик, при котором насиловали его мать, поседел", – сообщила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Офис омбудсмена постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.