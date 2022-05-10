Денисова рассказала об 11-летнем мальчике, которого российские военные насиловали на глазах у привязанной к стулу матери

"Мы каждое утро подсчитываем, сколь же у нас убито детей, по которым точно установлена причинно-следственная связь с войной. И каждое утро мы публикуем. Но это минимум. Это только то, что зафиксировала ювенальная полиция, что зафиксировал генпрокурор. А сколько еще мы не знаем? Мы же не разобрали все завалы. А сколько душ покалечено, невозможно сказать. Мальчика, которому 11 лет, насиловали 10 часов подряд на глазах у матери, которую привязали к стулу. Он после этого месяц молчал. Поэтому наша задача – зафиксировать как можно более тщательно преступления, дать оценку согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, передать соответствующим органам, Международному уголовному суду, что мы и делаем, и проинформировать мир об этом", – сказала Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля по 10 мая в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 226 детей, более 400 ранено. "Эти цифры не окончательные", подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15, в Киеве – 16.
Кроме того, из-за обстрелов и бомбардировок повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушено полностью.