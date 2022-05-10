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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Денисова рассказала об 11-летнем мальчике, которого российские военные насиловали на глазах у привязанной к стулу матери

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Денисова: А сколько еще мы не знаем?
Денисова: А сколько еще мы не знаем?
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о преступлениях российских солдат в отношении украинских детей.

"Мы каждое утро подсчитываем, сколь же у нас убито детей, по которым точно установлена причинно-следственная связь с войной. И каждое утро мы публикуем. Но это минимум. Это только то, что зафиксировала ювенальная полиция, что зафиксировал генпрокурор. А сколько еще мы не знаем? Мы же не разобрали все завалы. А сколько душ покалечено, невозможно сказать. Мальчика, которому 11 лет, насиловали 10 часов подряд на глазах у матери, которую привязали к стулу. Он после этого месяц молчал. Поэтому наша задача – зафиксировать как можно более тщательно преступления, дать оценку согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, передать соответствующим органам, Международному уголовному суду, что мы и делаем, и проинформировать мир об этом", – сказала Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С 24 февраля по 10 мая в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 226 детей, более 400 ранено. "Эти цифры не окончательные", подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15, в Киеве – 16.

Кроме того, из-за обстрелов и бомбардировок повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушено полностью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, военные, Алеся Бацман, преступление, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские военные
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