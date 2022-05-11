Омбудсмен Денисова: 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно

"Есть случай. В доме жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка 78 лет. И вот рашисты насиловали их одновременно. Девушка потеряла ребенка. Есть еще случай. Мужчина 45 лет. По состоянию здоровья его не призвали. Сидел в подвале. Вышел за водой, его встретили рашистские солдаты, что захотели, то с ним и сделали. Потом сильно избили и бросили. Он сказал: "Они, наверное, подумали, что я сдох". Он отполз. А теперь пытается восстановиться. И таких случаев много", – рассказала Денисова.
По ее словам, множество подобных случаев остается неизвестными, поскольку люди не хотят говорить о том, что пережили.
"Я недавно встречалась с комиссаром по правам человека Дуней Миятович. Она из Боснии и Герцеговины, у них такие зверства тоже были. Она понимает, как работать с жертвами сексуального насилия. И она сказала: "Придут через 30 лет рассказывать о том, что с ними такое сделали. Сейчас идут самые смелые, отчаянные". Но идут и те, кто не хочет дальше жить. И в том числе наши солдаты и офицеры. Они не могут жить с чувством вины. Когда они приходят освобождать наши города и видят истязания людей, им жить не хочется", – сообщила Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.