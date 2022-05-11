Омбудсмен Денисова: 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно

"Есть случай. В доме жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка 78 лет. И вот рашисты насиловали их одновременно. Девушка потеряла ребенка. Есть еще случай. Мужчина 45 лет. По состоянию здоровья его не призвали. Сидел в подвале. Вышел за водой, его встретили рашистские солдаты, что захотели, то с ним и сделали. Потом сильно избили и бросили. Он сказал: "Они, наверное, подумали, что я сдох". Он отполз. А теперь пытается восстановиться. И таких случаев много", – рассказала Денисова.

По ее словам, множество подобных случаев остается неизвестными, поскольку люди не хотят говорить о том, что пережили.

"Я недавно встречалась с комиссаром по правам человека Дуней Миятович. Она из Боснии и Герцеговины, у них такие зверства тоже были. Она понимает, как работать с жертвами сексуального насилия. И она сказала: "Придут через 30 лет рассказывать о том, что с ними такое сделали. Сейчас идут самые смелые, отчаянные". Но идут и те, кто не хочет дальше жить. И в том числе наши солдаты и офицеры. Они не могут жить с чувством вины. Когда они приходят освобождать наши города и видят истязания людей, им жить не хочется", – сообщила Денисова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube