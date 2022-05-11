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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я бы им наркотики колола, смотрела бы в глаза и сказала: "Сдыхайте, мучайтесь". Родственники оккупантов признаются в ненависти к украинским детям – СБУ

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Жену оккупанта разозлили депортированные в Россию украинские дети, назвавшие День Победы "не своим праздником"
Жену оккупанта разозлили депортированные в Россию украинские дети, назвавшие День Победы "не своим праздником"
Фото: depositphotos.com

Родственники российских оккупантов готовы пытать и убивать украинских детей за то, что они отказываются праздновать День Победы. Об этом 11 мая сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

В одном из перехваченных под Харьковом разговоров жена оккупанта, живущая в приграничном с Украиной российском городе, куда насильственно эвакуируют граждан Украины, рассказывает о том, что украинские дети отказываются отмечать День Победы и называют его "не своим праздником". 

Россиянка делится со своим мужем идеями по поводу пыток украинцев, которых называет "нациками" и подчеркивает, как их ненавидит. 

"Я бы им наркотики колола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи...ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит жена оккупанта.

В конце разговора она добавляет, что готова расстреливать детей из Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/420986662742961/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ почти 1,2 млн украинцев.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, дети, украинцы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, жена
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