"Я бы им наркотики колола, смотрела бы в глаза и сказала: "Сдыхайте, мучайтесь". Родственники оккупантов признаются в ненависти к украинским детям – СБУ

В одном из перехваченных под Харьковом разговоров жена оккупанта, живущая в приграничном с Украиной российском городе, куда насильственно эвакуируют граждан Украины, рассказывает о том, что украинские дети отказываются отмечать День Победы и называют его "не своим праздником".
Россиянка делится со своим мужем идеями по поводу пыток украинцев, которых называет "нациками" и подчеркивает, как их ненавидит.
"Я бы им наркотики колола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи...ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит жена оккупанта.
В конце разговора она добавляет, что готова расстреливать детей из Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ почти 1,2 млн украинцев.