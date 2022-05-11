"Я бы им наркотики колола, смотрела бы в глаза и сказала: "Сдыхайте, мучайтесь". Родственники оккупантов признаются в ненависти к украинским детям – СБУ

В одном из перехваченных под Харьковом разговоров жена оккупанта, живущая в приграничном с Украиной российском городе, куда насильственно эвакуируют граждан Украины, рассказывает о том, что украинские дети отказываются отмечать День Победы и называют его "не своим праздником".

Россиянка делится со своим мужем идеями по поводу пыток украинцев, которых называет "нациками" и подчеркивает, как их ненавидит.

"Я бы им наркотики колола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи...ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит жена оккупанта.

В конце разговора она добавляет, что готова расстреливать детей из Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)