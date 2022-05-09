"К чему этот парад? Позорно это все. Дебилизм полный". СБУ перехватила новый разговор оккупанта с семьей

"К чему этот парад? На хрен он нужен? Прямо позорно это все, больно на душе. Но почему-то он решил провести его. У всех настроения нет… Дебилизм полный. Ну вообще у людей настрой плохой у всех. Все какие-то поникшие ходят, грустные. Большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас – с этими санкциями. Короче, херня одна. Цены такие здоровенные", – говорит мать военного.

При этом мать оккупанта искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

"Жарите шашлыки, да? Ну из этих, "хохляцких", делайте шашлыки! Бейте этих гадов на шашлык. Я их ненавидеть начала после всего, что они делают, гады", – говорит она сыну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)