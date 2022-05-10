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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Донецком оккупанты сделали специальный полигон, на котором находится свалка трупов высотой в человеческий рост – СБУ

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Захватчик рассказывает жене, что его знакомая нашла на свалке тело своего брата, заплатив немалую сумму за такую "услугу" охранникам полигона
Захватчик рассказывает жене, что его знакомая нашла на свалке тело своего брата, заплатив немалую сумму за такую "услугу" охранникам полигона
Фото: depositphotos.com

Под Донецком российские оккупанты создали полигон, на который свозят тела своих военнослужащих. Об этом свидетельствует разговор оккупанта из "ДНР" с женой, перехваченный Службой безопасности Украины и опубликованный 10 мая в Facebook.

Захватчик рассказывает жене, что его знакомая нашла на свалке тело своего брата, заплатив немалую сумму за такую "услугу" охранникам полигона. По его словам, свалка трупов достигает высоты человеческого роста.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост", – сообщил оккупант.

Он добавил, что его командованию проще свозить "двухсотых" на свалку, чтобы потом "сделать, что пропал без вести".

"Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься, готовы ли они, чтобы их близкие были растерзаны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Может, сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?" – пишет СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/370212571719122/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери среди личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 10 мая достигли около 26 тыс. военных.

Теги: Россия, Донецк, СБУ, Украина, война, военные, полигон, ДНР, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты
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