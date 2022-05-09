Россия депортировала на свою территорию почти 1,2 млн украинцев – Денисова

"Тех, кто не прошел фильтрацию, вывозят в РФ на принудительную депортацию. [...] Тех, кто не прошел фильтрацию, если, по мнению ФСБ, были очень подозрительными, потому что против так называемой российской спецоперации на территории Украины, – вывозят на территорию России. Таких на сегодняшний день уже более 1185 тыс., и среди них более 200 тыс. детей", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что фильтрационные лагеря расположены на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, и в некоторых из этих лагерей удерживают более 20 тыс. украинцев.

В такие лагеря свозят, в частности, жителей Мариуполя, объяснила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)