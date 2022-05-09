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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия депортировала на свою территорию почти 1,2 млн украинцев – Денисова

Среди депортированных в Россию - жители Мариуполя
Среди депортированных в Россию - жители Мариуполя
Фото: ЕРА

Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ почти 1,2 млн украинцев. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила 9 мая на брифинге в пресс-центре "Укринформа".

"Тех, кто не прошел фильтрацию, вывозят в РФ на принудительную депортацию. [...] Тех, кто не прошел фильтрацию, если, по мнению ФСБ, были очень подозрительными, потому что против так называемой российской спецоперации на территории Украины, – вывозят на территорию России. Таких на сегодняшний день уже более 1185 тыс., и среди них более 200 тыс. детей", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что фильтрационные лагеря расположены на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, и в некоторых из этих лагерей удерживают более 20 тыс. украинцев.

В такие лагеря свозят, в частности, жителей Мариуполя, объяснила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. 

Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины

Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей. Об этом писал "Интерфакс".

Британское издание Inews выяснило, что фильтрационных лагерей для украинцев в России как минимум 66.

Теги: Россия, война, Людмила Денисова, депортация, эвакуация, вторжение, российская агрессия, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, лагерь, лагеря, российские оккупанты
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