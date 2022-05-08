Россияне 6 мая депортировали из Мариуполя почти 400 человек, прикрываясь эвакуацией из "Азовстали" – Андрющенко

По данным Андрющенко, людей из "Азовстали" вывезли в фильтрационный лагерь в Безыменном Фото: EPA

"Под прикрытием эвакуации из Азовстали россияне не заканчивают свои бесчеловечные дела... Интересный факт – в предыдущие три дня, пока штурм "Азовстали" шел, процесс депортации фактически был приостановлен", – написал Андрющенко.

По его словам, под видом "журналистов" россияне допрашивали вывезенных людей прямо в автобусах по дороге от "Азовстали" до Безыменного.

"Россияне откровенно недовольны результатом, поскольку никто из блокадников "Азовстали" даже не намекает на "зверства "Азова", нас держали в заложниках" – глобальный провал пропаганды", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что украинские власти "вынуждены мириться" с такими преступлениями РФ "ради спасения всех, кто остается в заложниках в Мариуполе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

27 апреля РФ заявила, что вывезла на свою территорию в общей сложности более 1 млн украинцев. ООН подтверждает более 600 тыс.