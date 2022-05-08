Россияне 6 мая депортировали из Мариуполя почти 400 человек, прикрываясь эвакуацией из "Азовстали" – Андрющенко

"Под прикрытием эвакуации из Азовстали россияне не заканчивают свои бесчеловечные дела... Интересный факт – в предыдущие три дня, пока штурм "Азовстали" шел, процесс депортации фактически был приостановлен", – написал Андрющенко.
По его словам, под видом "журналистов" россияне допрашивали вывезенных людей прямо в автобусах по дороге от "Азовстали" до Безыменного.
"Россияне откровенно недовольны результатом, поскольку никто из блокадников "Азовстали" даже не намекает на "зверства "Азова", нас держали в заложниках" – глобальный провал пропаганды", – отметил Андрющенко.
Он добавил, что украинские власти "вынуждены мириться" с такими преступлениями РФ "ради спасения всех, кто остается в заложниках в Мариуполе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.
27 апреля РФ заявила, что вывезла на свою территорию в общей сложности более 1 млн украинцев. ООН подтверждает более 600 тыс.
Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также, до последнего времени, пряталась от обстрелов часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" на этой неделе шли активные бои, оккупанты 2 мая прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 6 мая с "Азовстали" эвакуировали около 50 человек.
7 мая эвакуация с территории завода "Азовсталь" женщин, детей и людей пожилого возраста была завершена, украинские власти готовят второй этап эвакуационной миссии – спасение раненых и медиков, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.