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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ обнаружили 66 лагерей с депортированными украинцами – СМИ

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РФ сообщала о вывозе на свою территорию более миллиона украинцев
РФ сообщала о вывозе на свою территорию более миллиона украинцев
Фото: EPA

В России находится как минимум 66 лагерей с депортированными украинцами, в частности, из Мариуполя Донецкой области. Об этом говорится в расследовании британского издания Inews от 7 мая.

Журналисты провели анализ сообщений российских местных новостей и выявили 66 лагерей с украинцами, расположенных в бывших советских санаториях и детских лагерях. Также известно о размещении украинцев как минимум в одном центр "патриотического воспитания" и даже на территории бывшей свалки химооружия. Многие из них расположены в таких регионах РФ как Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

Как выяснило издание, в 38 из этих лагерей находятся 6250 человек, в частности, 621 ребенок. Во всех 66 лагерей могут содержать около 10,8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. детей, причем более трети лагерей созданы для граждан Мариуполя, считают журналисты. В некоторых подготовленных лагерях еще не разместили украинцев.

Анализ Inews показывает, что в среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека. Точно журналисты узнали о существовании лагерей в таких регионах:

  • полуостров Камчатка – 10 человек в общежитии Камчатского индустриального техникума в Елизово;
  • город Находка Приморский край – 300 человек, включая 86 детей. Это был третий поезд с украинцами, прибывший за несколько дней. Местные СМИ писали, что в четырех соседних городах открываются 14 лагерей, вмещающих до 1350 человек;
  • Сахалин – 20 человек;
  • около города Ульяновск – патриотический образовательный центр "Авангард" (количество украинцев неизвестно);
  • поселок Леонидовке возле Пензы (там находится бывшая свалка химического оружия) – 600 человек;
  • Мурманская область – 20 лагерей для украинцев, включая гостиницу "Северное сияние" в городе Никель и санаторий "Лапландия" в Мурмашах (количество депортированных неизвестно);
  • Белгород (количество депортированных неизвестно);
  • Уфа – как минимум один лагерь в местном университетском общежитии (количество депортированных неизвестно);
  • Ленинградская область – 530 человек в лагере-интернате "Царицыно озеро".

Из некоторых таких лагерей украинцы уже начали уезжать. В Нерехте (Костромская область) их число сократилось со 120 до 90, также 15 человек покинули лагерь в Набережных Челнах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. 

Украинские омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщила, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины

Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей. Об этом пишет "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Белгород, Уфа, Камчатка, Сахалин, Ленинградская область, война России против Украины, Мурманская область
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