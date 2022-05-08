В РФ обнаружили 66 лагерей с депортированными украинцами – СМИ

Журналисты провели анализ сообщений российских местных новостей и выявили 66 лагерей с украинцами, расположенных в бывших советских санаториях и детских лагерях. Также известно о размещении украинцев как минимум в одном центр "патриотического воспитания" и даже на территории бывшей свалки химооружия. Многие из них расположены в таких регионах РФ как Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.
Как выяснило издание, в 38 из этих лагерей находятся 6250 человек, в частности, 621 ребенок. Во всех 66 лагерей могут содержать около 10,8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. детей, причем более трети лагерей созданы для граждан Мариуполя, считают журналисты. В некоторых подготовленных лагерях еще не разместили украинцев.
Анализ Inews показывает, что в среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека. Точно журналисты узнали о существовании лагерей в таких регионах:
Из некоторых таких лагерей украинцы уже начали уезжать. В Нерехте (Костромская область) их число сократилось со 120 до 90, также 15 человек покинули лагерь в Набережных Челнах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Украинские омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщила, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей. Об этом пишет "Интерфакс".
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.