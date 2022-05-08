В РФ обнаружили 66 лагерей с депортированными украинцами – СМИ

РФ сообщала о вывозе на свою территорию более миллиона украинцев Фото: EPA

Журналисты провели анализ сообщений российских местных новостей и выявили 66 лагерей с украинцами, расположенных в бывших советских санаториях и детских лагерях. Также известно о размещении украинцев как минимум в одном центр "патриотического воспитания" и даже на территории бывшей свалки химооружия. Многие из них расположены в таких регионах РФ как Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

Как выяснило издание, в 38 из этих лагерей находятся 6250 человек, в частности, 621 ребенок. Во всех 66 лагерей могут содержать около 10,8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. детей, причем более трети лагерей созданы для граждан Мариуполя, считают журналисты. В некоторых подготовленных лагерях еще не разместили украинцев.

Анализ Inews показывает, что в среднем в каждом из лагерей проживает 162 человека. Точно журналисты узнали о существовании лагерей в таких регионах:

полуостров Камчатка – 10 человек в общежитии Камчатского индустриального техникума в Елизово;

город Находка Приморский край – 300 человек, включая 86 детей. Это был третий поезд с украинцами, прибывший за несколько дней. Местные СМИ писали, что в четырех соседних городах открываются 14 лагерей, вмещающих до 1350 человек;

Сахалин – 20 человек;

около города Ульяновск – патриотический образовательный центр "Авангард" (количество украинцев неизвестно);

поселок Леонидовке возле Пензы (там находится бывшая свалка химического оружия) – 600 человек;

Мурманская область – 20 лагерей для украинцев, включая гостиницу "Северное сияние" в городе Никель и санаторий "Лапландия" в Мурмашах (количество депортированных неизвестно);

Белгород (количество депортированных неизвестно);

Уфа – как минимум один лагерь в местном университетском общежитии (количество депортированных неизвестно);

Ленинградская область – 530 человек в лагере-интернате "Царицыно озеро".

Из некоторых таких лагерей украинцы уже начали уезжать. В Нерехте (Костромская область) их число сократилось со 120 до 90, также 15 человек покинули лагерь в Набережных Челнах.

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