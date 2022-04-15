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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предавший Украину мэр Купянска сбежал с семьей в Россию – глава Харьковской обладминистрации

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Мацегору подозревают в госизмене
Мацегору подозревают в госизмене
Скриншот: Куп'янська міська рада / Facebook

Сотрудничавший с российскими оккупантами мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. Об этом председатель областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 15 апреля.

"Есть предатели, в отношении которых ведутся уголовные производства и которые с первого дня начали сотрудничать с Россией. Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ", – сказал глава ОВА.

Он напомнил, что "такая же история была" и с мэром Балаклеи Иваном Столбовым.

Синегубов подчеркнул, что Купянск около месяца находится под временной оккупацией россиян.

"Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – объяснил глава обладминистрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Купянск находится в 120 км от Харькова, население – около 28 тыс. человек.

Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы  За жизнь".

В своем видеообращении, опубликованном на четвертый день масштабного вторжения России, 27 февраля, Мацегора рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене.

Теги: война, оккупация, Харьковская область, вторжение, госизмена, Купянск, война России против Украины, уголовное производство, Олег Синегубов, мэр, Геннадий Мацегора
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