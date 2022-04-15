Предавший Украину мэр Купянска сбежал с семьей в Россию – глава Харьковской обладминистрации

"Есть предатели, в отношении которых ведутся уголовные производства и которые с первого дня начали сотрудничать с Россией. Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ", – сказал глава ОВА.
Он напомнил, что "такая же история была" и с мэром Балаклеи Иваном Столбовым.
Синегубов подчеркнул, что Купянск около месяца находится под временной оккупацией россиян.
"Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – объяснил глава обладминистрации.
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Купянск находится в 120 км от Харькова, население – около 28 тыс. человек.
Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы – За жизнь".
В своем видеообращении, опубликованном на четвертый день масштабного вторжения России, 27 февраля, Мацегора рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене.