Предавший Украину мэр Купянска сбежал с семьей в Россию – глава Харьковской обладминистрации

"Есть предатели, в отношении которых ведутся уголовные производства и которые с первого дня начали сотрудничать с Россией. Если говорить о Купянске, глава этого города был первым предателем. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ", – сказал глава ОВА.

Он напомнил, что "такая же история была" и с мэром Балаклеи Иваном Столбовым.

Синегубов подчеркнул, что Купянск около месяца находится под временной оккупацией россиян.

"Мы коммуницируем с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против РФ", – объяснил глава обладминистрации.

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