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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: В Буче основная масса преступлений, расстрелов, пыток произошла там, где стояли буряты и кадыровцы

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Денисова: Преступников высоких, со светлыми глазами тоже было достаточно
Денисова: Преступников высоких, со светлыми глазами тоже было достаточно
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, как военнопленные РФ бурятской национальности жаловались на отсутствие сладостей.

"Я подтверждаю информацию, что самые жестокие были буряты и кадыровцы. Вот, например, в Буче основная масса преступлений, расстрелов, изнасилований, пыток и жестокого обращения была как раз там, где стояли буряты и кадыровцы. Но и других [преступников] достаточно. Высокие, со светлыми глазами, высокими голосами", – отметила Денисова.

По ее словам, жалоб на содержание в Украине у российских военнопленных было немного.

"Я видела военнопленных бурят у нас. Я обязана проверить, как Украина выполняет Женевскую конвенцию по соблюдению прав военнопленных. Я сходила, проверила. Буряты все невысокого роста, в резиновых сапогах. Когда спрашиваешь: "Какие у вас просьбы, вопросы?" – отвечают: "Сладенького хочется". Я говорю: "Сладенькое в РФ, а у нас тут другие вопросы". Спрашиваю: "Почему в резиновых сапогах?" Отвечают: "А как же? Мы ноги промочим на учениях", – сообщила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, изнасилование, Алеся Бацман, Буча, преступление, омбудсмен, война России против Украины, конвенция, интервью
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