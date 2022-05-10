Омбудсмен Денисова: В Буче основная масса преступлений, расстрелов, пыток произошла там, где стояли буряты и кадыровцы

"Я подтверждаю информацию, что самые жестокие были буряты и кадыровцы. Вот, например, в Буче основная масса преступлений, расстрелов, изнасилований, пыток и жестокого обращения была как раз там, где стояли буряты и кадыровцы. Но и других [преступников] достаточно. Высокие, со светлыми глазами, высокими голосами", – отметила Денисова.

По ее словам, жалоб на содержание в Украине у российских военнопленных было немного.

"Я видела военнопленных бурят у нас. Я обязана проверить, как Украина выполняет Женевскую конвенцию по соблюдению прав военнопленных. Я сходила, проверила. Буряты все невысокого роста, в резиновых сапогах. Когда спрашиваешь: "Какие у вас просьбы, вопросы?" – отвечают: "Сладенького хочется". Я говорю: "Сладенькое в РФ, а у нас тут другие вопросы". Спрашиваю: "Почему в резиновых сапогах?" Отвечают: "А как же? Мы ноги промочим на учениях", – сообщила Денисова.





ВИДЕО