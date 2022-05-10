Омбудсмен Денисова: На горячую линию были звонки – "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?"

"Когда начали освобождать Киевскую область, у нас катастрофически увеличилось количество звонков на горячую линию от людей, которым нужна психологическая помощь. Чтобы я вас не видела, но меня выслушали и помогли, как мне дальше жить, если я беременна от орка? И сколько у нас таких случаев! Поэтому вместе с ЮНИСЕФ мы открыли горячую линию психологической поддержки. Там сидят пять психологов, которым самим уже нужны и психологи, и психиатры. Потому что выслушать все истории, помочь, чтобы человек остался жить на этом свете после всего, что с ним сделали, совсем нелегко", – сказала Денисова.

По ее мнению, жертвы сексуального насилия обязательно должны получать психологическую помощь и реализовать свое право на аборт.

"Людям предстоит себе признаться, что в отношении тебя такое сделали – это уже много. Второе – нужно обязательно обратиться за психологической помощью. Обязательно, потому что скрытая травма все равно проявится. Самая сложная ситуация, когда случилась беременность. Как принять решение? Когда [речь о подростке], то советуются с родителями, и они принимают решение. Оставить ребенка очень тяжело, и не оставить – это тоже очень тяжело. Но большинство (из тех случаев, что мне известны) решаются на аборт. Есть случаи, когда молодые девушки выезжают в Польшу, а там аборты запрещены. И мы помогали переехать и провести это в другом месте. Сейчас мы уже много об этом рассказали и есть резолюция ПАСЕ, где четко написано, чтобы страны ЕС предоставляли такую помощь жертвам сексуального насилия, в том числе аборт", – отметила Денисова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



