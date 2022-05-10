ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: На горячую линию были звонки – "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Денисова: Нужно обязательно обращаться за психологической помощью
Денисова: Нужно обязательно обращаться за психологической помощью
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Принята резолюция ПАСЕ, где четко прописано, чтобы страны ЕС предоставляли помощь украинкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских военных, в том числе аборт. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Когда начали освобождать Киевскую область, у нас катастрофически увеличилось количество звонков на горячую линию от людей, которым нужна психологическая помощь. Чтобы я вас не видела, но меня выслушали и помогли, как мне дальше жить, если я беременна от орка? И сколько у нас таких случаев! Поэтому вместе с ЮНИСЕФ мы открыли горячую линию психологической поддержки. Там сидят пять психологов, которым самим уже нужны и психологи, и психиатры. Потому что выслушать все истории, помочь, чтобы человек остался жить на этом свете после всего, что с ним сделали, совсем нелегко", – сказала Денисова.

По ее мнению, жертвы сексуального насилия обязательно должны получать психологическую помощь и реализовать свое право на аборт.

"Людям предстоит себе признаться, что в отношении тебя такое сделали – это уже много. Второе – нужно обязательно обратиться за психологической помощью. Обязательно, потому что скрытая травма все равно проявится. Самая сложная ситуация, когда случилась беременность. Как принять решение? Когда [речь о подростке], то советуются с родителями, и они принимают решение. Оставить ребенка очень тяжело, и не оставить – это тоже очень тяжело. Но большинство (из тех случаев, что мне известны) решаются на аборт. Есть случаи, когда молодые девушки выезжают в Польшу, а там аборты запрещены. И мы помогали переехать и провести это в другом месте. Сейчас мы уже много об этом рассказали и есть резолюция ПАСЕ, где четко написано, чтобы страны ЕС предоставляли такую помощь жертвам сексуального насилия, в том числе аборт", – отметила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Польша, война, ПАСЕ, Людмила Денисова, ЮНИСЕФ, помощь, аборт, Алеся Бацман, жертвы, омбудсмен, война России против Украины, беременность, насилие, психолог, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (182587)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (58568)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (35232)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (31392)
5
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (26840)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (21145)
7
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18541)
8
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (17522)
 
 
 
 