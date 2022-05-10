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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: Каждый день мы просыпаемся с надеждой, что Путин застрелится у себя в бункере

 
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Денисова: Путина просто не должно быть
Денисова: Путина просто не должно быть
Фото: Yaruna21 / wikimedia.org

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, каким должно быть наказание для российского президента Владимира Путина за военные преступления против Украины и ее граждан.

"Наказание одно [для Путина и его банды] – чтобы этих граждан больше не было. Когда я новое что-то слышу, о чем мне рассказывают наши граждане, я все время задумываюсь: есть Господь, так почему же он держит на земле таких людей, как Путин? И каждый день мы просыпаемся и думаем: пускай сегодня будет тот день, когда Путин застрелится у себя в бункере, как это сделал Адольф Гитлер. Этого не происходит. Но мы все равно каждый день ждем, что, может быть, именно сегодня этот день наступит или какое-то окружение с ним рассчитается", – сказала Денисова.

По ее словам, необходимо сделать жизнь людей из окружения Путина невыносимой, чтобы они захотели избавиться от него.

"Давление, санкции для Российской Федерации должны касаться в первую очередь самых близких – тех людей, которые хорошо живут, потому что есть Путин. Надо, чтобы они жили очень плохо, чтобы они были договороспособными и могли договариваться, что с ними будет, когда они порешат этого Путина. Этого человека просто не должно быть", – подчеркнула омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После нападения России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФВ частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Адольф Гитлер, санкции, война, Людмила Денисова, Алеся Бацман, омбудсмен, война России против Украины, интервью
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