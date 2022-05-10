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10 мая, 2022
 
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"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео

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Съемки клипа на песню "Грай" проходили на фоне 12 локаций в течение шести дней
Съемки клипа на песню "Грай" проходили на фоне 12 локаций в течение шести дней
Скриншот: 122 бригада тероборони ЗСУ / Facebook

9 мая на странице 122-й отдельной бригады теробороны Одессы в Facebook состоялась премьера клипа на песню "Грай".

"Это наш ответ путинскому "победобесию", –  говорится в анонсе ролика. –  Слава бойцам Вооруженных сил Украины и территориальной обороны ВСУ. Победа будет за нами".   

"Солдат теробороны, музыкант Александр Решетарь сочинил песню. За профессиональное продюсирование и съемку клипа взялся доброволец ТрО, старший сержант Владимир Нагорный, в мирной жизни – продюсер и режиссер полнометражного кино. За неделю была сделана студийная запись и обработка песни. К процессу подключился одесский звукорежиссер и музыкант Сергей Дмитриев, а композитор из Николаева Слава Трибуховский поработал над аранжировкой. В музыкальном треке также появляется женский голос благодаря участию одесской джаз-певицы Дианы Власенко", – отмечается в релизе. 

Съемки проходили в течение шести дней на фоне 12 локаций, где располагались подразделения теробороны. Клип начинается с так называемой чат-рулетки, в ходе которой происходит диалог между представителем населения РФ и украинским военным.

"В ответ на пьяные утверждения "ватника" про "русский город Одессу" солдат теробороны отвечает песней с  недвусмысленным посылом", – говорится в релизе.

"Эта война имеет уникальную черту – она полностью спровоцирована российской пропагандой: умы россиян отравлены фиктивными идеями, созданными государственными медиа. По сути, не будь этой медийной атаки на россиян – и войны бы не было. Разумеется, мы должны отвечать своим медийным оружием", – заявил режиссер клипа Нагорный.

https://www.facebook.com/brigada.tro.od.ua/videos/708998776959300/

Теги: Одесса, видео, территориальная оборона, клип, война России против Украины
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