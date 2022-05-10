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10 мая, 2022
 
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"Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео

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Положинский: Война сломала наши планы так же, как сломала планы и жизнь миллионам украинцев
Положинский: Война сломала наши планы – так же, как сломала планы и жизнь миллионам украинцев
Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский певец Александр Положинский совместно с группой "Був'є" 8 мая на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Клаптики холодного вогню".

"Видео на эту песню мы должны были снимать в феврале 2022-го – на той неделе, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Война сломала наши планы – так же, как сломала планы и жизнь миллионам украинцев. Прекрасные во всех смыслах украинские женщины своей жизнью в новых условиях и своими видеофрагментами этой жизни придали новое содержание этой песне. Мы искренне благодарны вам всем, и эта песня – для каждой из вас",  анонсировал премьеру Положинский. 

Ранее певец на своей странице в Facebook обратился к украинкам с просьбой прислать ему видеофрагменты своей жизни после нападения РФ на Украину. 

ВИДЕО
Видео: Олександр Положинський / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Александр Положинский, война России против Украины, певец, украинки
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