  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео

Положинский: Война сломала наши планы – так же, как сломала планы и жизнь миллионам украинцев Фото: Олександр Положинський / Facebook

"Видео на эту песню мы должны были снимать в феврале 2022-го – на той неделе, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Война сломала наши планы – так же, как сломала планы и жизнь миллионам украинцев. Прекрасные во всех смыслах украинские женщины своей жизнью в новых условиях и своими видеофрагментами этой жизни придали новое содержание этой песне. Мы искренне благодарны вам всем, и эта песня – для каждой из вас", – анонсировал премьеру Положинский.

Ранее певец на своей странице в Facebook обратился к украинкам с просьбой прислать ему видеофрагменты своей жизни после нападения РФ на Украину.

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Видео: Олександр Положинський / YouTube

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