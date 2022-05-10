  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании

"У нас пресс-службы не пишут. Это личное. Было так – мы с Надей когда решили, я написал, дал почитать Наде. Надя откорректировала, написала свое. Это наш пост от нас, – сказал певец. – В конце января или в начале февраля мы уже не были вместе. В какой-то момент мы просто поняли, что сейчас так. Не было последней капли, мы просто разговаривали и пришли к этому. Типа: "Давай?" – "Ну , давай".

ВИДЕО

Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила вместе семь лет. По словам артиста, пока что они разводиться не планируют.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения, а Dantes заявил, что будет круто, если Дорофеева и Кацурин будут вместе.

Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.