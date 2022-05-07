  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – сказал певец, подразумевая экс-жену Кацурина.

Певец заявил, что Дорофеева "сама решит, кто должен с ней быть".

"Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", – подытожил Dantes.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube