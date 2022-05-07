  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – сказал певец, подразумевая экс-жену Кацурина.
Певец заявил, что Дорофеева "сама решит, кто должен с ней быть".
"Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", – подытожил Dantes.
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались, но разводиться пока не планируют. Пара прожила вместе семь лет.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.
Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.