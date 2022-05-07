Бульвар Шоубиз
 
07 мая, 2022
 
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"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным

 
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Dantes и Дорофеева расстались после семи лет совместной жизни
Dantes и Дорофеева расстались после семи лет совместной жизни
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 7 мая в эфире канала "1+1" прокомментировал слухи о возможном романе своей жены, певицы Нади Дорофеевой с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, после того как они с ней перестали быть парой.

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", – сказал певец, подразумевая экс-жену Кацурина.

Певец заявил, что Дорофеева "сама решит, кто должен с ней быть".

"Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", – подытожил Dantes.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались, но разводиться пока не планируютПара прожила вместе семь лет.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения.

Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.

Теги: Надя Дорофеева, певец, развод, ресторатор, Dantes, расставание, Михаил Кацурин
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