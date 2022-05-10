  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать

Чмерковский о Денисовой: Я против нее вообще ничего не могу сказать. Она все-таки девочка Фото: stbua / Instagram

Чмерковский был утвержден на проект в качестве члена жюри вместе с украинским хореографом Евгением Котом и замалчивающей российскую агрессию украинской танцовщицей Татьяной Денисовой, которая до этого строила карьеру в стране-агрессоре РФ.

По словам Чмерковского, в первый день войны он оказался с Денисовой в Киеве.

"20 февраля я летел в Украину и мне кажется, я был единственный американец, который летел в ту сторону", –признался он.

По словам Чмерковского, он понимает, почему "люди негативно относятся к Денисовой", но подчеркнул, что реакция его коллеги на российскую агрессию была такой же, как у украинцев.

"Я не хочу быть хорошим для всех, но я видел Танину реакцию на это все. Для меня это была реакция украинского человека, который, как и мы все, ощущает то же самое. Она на нашей стороне. Ты когда знаешь человека и видишь реакцию, понимаешь, где ее сердце находится, и где она себя ощущает. Единственное, что она хотела, – это попасть к ребенку. Поэтому я против нее вообще ничего не могу сказать. Мы прошли это все вместе. Она все-таки девочка. Она села в машину, четыре дня была в пробках. Я за нее рад, что у нее получилось выехать и быть в безопасности. Но я не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Это будет от нее зависеть. Она должна будет что-то сказать. Я этого не знал, но, оказывается, что это ощущение очень многих людей, – подчеркнул он.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube

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