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10 мая, 2022
 
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Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать

 
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Чмерковский о Денисовой: Я против нее вообще ничего не могу сказать. Она все-таки девочка
Чмерковский о Денисовой: Я против нее вообще ничего не могу сказать. Она все-таки девочка
Фото: stbua / Instagram

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский 9 мая в эфире канала "Украина" рассказал, что 20 февраля, за несколько дней до нападения РФ на Украину, вылетел из США в Киев на съемки первого сезона шоу "Танці. World of Dance" на канале СТБ.

Чмерковский был утвержден на проект в качестве члена жюри вместе с украинским хореографом Евгением Котом и замалчивающей российскую агрессию украинской танцовщицей Татьяной Денисовой, которая до этого строила карьеру в стране-агрессоре РФ.  

По словам Чмерковского, в первый день войны он оказался с Денисовой в Киеве.

"20 февраля я летел в Украину и мне кажется, я был единственный американец, который летел в ту сторону", признался он. 

По словам Чмерковского, он понимает, почему "люди негативно относятся к Денисовой", но подчеркнул, что реакция его коллеги на российскую агрессию была такой же, как у украинцев.

"Я не хочу быть хорошим для всех, но я видел Танину реакцию на это все. Для меня это была реакция украинского человека, который, как и мы все, ощущает то же самое. Она на нашей стороне. Ты когда знаешь человека и видишь реакцию, понимаешь, где ее сердце находится, и где она себя ощущает. Единственное, что она хотела,  – это попасть к ребенку. Поэтому я против нее вообще ничего не могу сказать. Мы прошли это все вместе. Она все-таки девочка. Она села в машину, четыре дня была в пробках. Я за нее рад, что у нее получилось выехать и быть в безопасности. Но я не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Это будет от нее зависеть. Она должна будет что-то сказать. Я этого не знал, но, оказывается, что это ощущение очень многих людей, – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Татьяна Денисова с 2004 года живет и работает в Германии. 

С 2009-го по 2016 год она была одним из постоянных членов жюри и хореографом украинского телепроекта "Танцюють всі" на канале СТБ. В январе 2017 года канал закрыл шоу.

С 2017-го по 2021 год Денисова была наставником и хореографом российского шоу "Танцы" на канале ТНТ.

5 февраля 2022 года канал СТБ заявил, что хореограф является членом жюри нового проекта "Танці. World of Dance", премьера которого была запланирована на весну 2022 года. Украинских зрителей возмутило появление Денисовой в украинском проекте после работы на российском телевидении. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину премьера шоу не состоялась.

После нападения РФ на Украину Денисова замалчивает российскую агрессию. Последний пост на ее странице в Instagram появился 28 февраля – артистка опубликовала черный квадрат без каких-либо комментариев со своей стороны. Она также ограничила возможность комментировать ее пост.

Теги: война России против Украины, Максим Чмерковский, Татьяна Денисова
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