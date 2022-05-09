"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку

"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви и внимания, которые мне посчастливилось получить", – написал Чмерковский от своего имени и имени своего младшего брата Валентина.
Танцор также отметил, что, глядя на свою жену, понимает: его детям повезло с матерью так же, как и ему со своей.
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Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями Александром и Ларисой Чмерковскими эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
Чмерковский и Мургатройд состоят в отношениях с 2012 года. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.
После нападения РФ на Украину братья Чмерковские занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев.