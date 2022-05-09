"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку

"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви и внимания, которые мне посчастливилось получить", – написал Чмерковский от своего имени и имени своего младшего брата Валентина.

Танцор также отметил, что, глядя на свою жену, понимает: его детям повезло с матерью так же, как и ему со своей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)