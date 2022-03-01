Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову

Чмерковский также показал кадры из Купянска Харьковской области, на которых запечатлено, как местные жители пытаются остановить авто с мэром города Геннадием Мацегорой – 27 февраля он заявил, что сдал город под контроль российских оккупационных войск.

"Харьков был полностью разрушен обстрелами последних дней. Больше всего пострадали жилые районы и есть сообщения о многих жертвах среди гражданского населения", – написал он.