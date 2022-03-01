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01 марта, 2022
 
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Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову

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Чмерковский: Харьков был полностью разрушен обстрелами за последние дни
Чмерковский: Харьков был полностью разрушен обстрелами за последние дни
Фото: ЕРА

Проживающий в США украинский танцор Макс Чмерковский 1 марта на своей странице в Instagram (1,1 млн фолловеров) разместил кадры документальной видеохроники, на которых запечатлены последствия ракетного удара по площади Свободы в Харькове перед зданием облгосадминистрации, в результате которого погибли и были ранены люди.

Чмерковский также показал кадры из Купянска Харьковской области, на которых запечатлено, как местные жители пытаются остановить авто с мэром города Геннадием Мацегорой – 27 февраля он заявил, что сдал город под контроль российских оккупационных войск.

"Харьков был полностью разрушен обстрелами последних дней. Больше всего пострадали жилые районы и есть сообщения о многих жертвах среди гражданского населения", – написал он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Теги: Россия, Харьков, война, нападение, российская агрессия, Максим Чмерковский, разрушения
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