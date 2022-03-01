Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову

Чмерковский также показал кадры из Купянска Харьковской области, на которых запечатлено, как местные жители пытаются остановить авто с мэром города Геннадием Мацегорой – 27 февраля он заявил, что сдал город под контроль российских оккупационных войск.
"Харьков был полностью разрушен обстрелами последних дней. Больше всего пострадали жилые районы и есть сообщения о многих жертвах среди гражданского населения", – написал он.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.