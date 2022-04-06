"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных

Положинский: Спасибо всем, кто защищает, спасибо всем, кто помогает Фото: Олександр Положинський / Facebook

"Играли концерт для военных. Перед концертом нас чуть-чуть провезли-провели местами боевых действий. На меня все увиденное производит удручающее впечатление, поэтому фоток оттуда выставлять не хочу. Спасибо всем, кто защищает, спасибо всем, кто помогает", – коротко написал артист.

Мирзоян на своей странице в Facebook разместил фото, сделанные перед концертом.

"Никак не укладывается в голове и не поддается никакому объяснению. Принесли столько горя, наделали людям беды и сдохли. Зверства, которые невозможно постичь разумом, помещаются в черные пакеты одинакового размера. Это точно не люди – это патология", – заявил певец.



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