Омбудсмен Денисова: Россияне столько убили людей под Киевом и столько истязали, что кровь не прошла в землю – так и стояла холодцом

"Кадыровское кубло. Люди не могут так жить. Они так даже временно не могут жить. В этом здании раньше работали люди – когда-то был стоматологический кабинет, гинекологический кабинет. А потом там [кадыровцы] жили, ели, пили, извините, справляли физиологические потребности. Там же, где ели, и пили, и мучили наших людей. Все в одном. Ты заходишь и видишь кровь истерзанных там людей. Они их, обычных людей, не депутатов, хотели мучить. А потом их уводили за угол здания и там [добивали]. Знаете, они там столько убили людей и столько истязали, что та кровь, которая осталась после истязаний, – она даже в землю не прошла. Она так и стояла холодцом. Эти огромные кровяные пятна и лужи. Это просто невозможно", – рассказала Денисова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube