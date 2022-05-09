​Ильенко:​ ​За месяц российские оккупанты не убрали тела своих погибших, а, убегая из Киевской области, бросили раненых

"В первый день, когда наш батальон зашел в Гостомель, мы увидели разрушенный мост. На нем была разбитая российская колонна – как потом выяснили, это был Кемеровский СОБР, спецподразделение "Сигнал". Даже нашли на месте список личного состава этого подразделения. Большая колонна разбита, спалена. Месяц российская армия фактически контролировала этот участок, и за это время они не убрали тела своих погибших, те лежали просто у дороги. Извините за подробности, местные собаки уже даже перестали интересоваться этими трупами. И это не буряты, а элитное подразделение", – отметил Ильенко.

По его словам, российские военные стояли в сотне метров от места, где погибли их соотечественники, но не удосужились убрать тела.

"Мы зашли во двор одного дома. Там жили орки, справляли свои физиологические потребности, ели свои сухпайки. Повсюду валялись бутылки от алкоголя из соседнего супермаркета размародеренного, они жили и спали буквально в сотне метров от того места, где лежали трупы российских солдат, и никто их не убрал. Я был шокирован: если же у них такое отношение к своим, то как они будут относиться к нашим гражданским – женщинам и детям. Этот момент ярко иллюстрирует сущность всего этого сброда, с которым мы сейчас имеем дело. Российская армия – сброд дегенератов. Это уже доказано. Они бросают своих раненых, не забирают с собой. Когда они бежали из-под Киева, было много таких случаев", – подчеркнул Ильенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube