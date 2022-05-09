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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Ильенко:​ ​За месяц российские оккупанты не убрали тела своих погибших, а, убегая из Киевской области, бросили раненых

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Ильенко: Российская армия сброд дегенератов
Ильенко: Российская армия – сброд дегенератов
Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, заместитель командира добровольческого батальона "Свобода" Андрей Ильенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что его больше всего шокировало в освобожденных от российских солдат городах Киевской области.

"В первый день, когда наш батальон зашел в Гостомель, мы увидели разрушенный мост. На нем была разбитая российская колонна – как потом выяснили, это был Кемеровский СОБР, спецподразделение "Сигнал". Даже нашли на месте список личного состава этого подразделения. Большая колонна разбита, спалена. Месяц российская армия фактически контролировала этот участок, и за это время они не убрали тела своих погибших, те лежали просто у дороги. Извините за подробности, местные собаки уже даже перестали интересоваться этими трупами. И это не буряты, а элитное подразделение", – отметил Ильенко.

По его словам, российские военные стояли в сотне метров от места, где погибли их соотечественники, но не удосужились убрать тела.

"Мы зашли во двор одного дома. Там жили орки, справляли свои физиологические потребности, ели свои сухпайки. Повсюду валялись бутылки от алкоголя из соседнего супермаркета размародеренного, они жили и спали буквально в сотне метров от того места, где лежали трупы российских солдат, и никто их не убрал. Я был шокирован: если же у них такое отношение к своим, то как они будут относиться к нашим гражданским – женщинам и детям. Этот момент ярко иллюстрирует сущность всего этого сброда, с которым мы сейчас имеем дело. Российская армия – сброд дегенератов. Это уже доказано. Они бросают своих раненых, не забирают с собой. Когда они бежали из-под Киева, было много таких случаев", – подчеркнул Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Андрей Ильенко, армия, война, Гостомель, военные, Киевская область, Алеся Бацман, война России против Украины, погибшие, российские военные, российские оккупанты
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