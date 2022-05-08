​Ильенко: ​Путин будет сидеть в бункере и ждать. Думаю, его свои прикончат. Сценарий в луже с мочой – для него

"Когда уже будет полный крах, Путин будет сидеть в бункере и ждать до последнего. Я думаю, его свои кончат. В России богатая история цареубийств. Там много царей закончили так – кого-то ударом табакерки по голове, кого-то задушили. Иосиф Сталин умирал долго. Он несколько суток лежал на полу в луже своих выделений, и никто ему не предоставил медицинскую помощь. Мне кажется, что-то подобное будет и с Путиным. Сценарий в луже с мочой – именно для него. Застрелиться – для него слишком честно", – заявил Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался.