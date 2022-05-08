Посол Великобритании в День Победы над нацизмом в Европе показала разрушенный российской ракетой жилой дом в Киеве

"В День победы в Европе я думаю о семьях, потерявших близких во Второй мировой войне, и об украинцах, которые сейчас снова борются за ценности свободного мира на передовой. Почтила память погибших украинцев в одном из районов Киева, куда недавно попали российские ракеты", – написала Симмонс.

On #VEDay, my thoughts are with those families who lost loved ones in WW2; and with those Ukrainians who are now on the frontline once more fighting for the values of the free world. I paid my respects to the * lives lost in one of Kyiv’s districts recently damaged by * shelling pic.twitter.com/21WCkc74VN — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 8, 2022

В следующем посту посол рассказала, что поехала посмотреть на импровизированную мемориальную зону на Майдане Незалежности в Киеве.

"Знак указывает количество иностранцев, убитых в результате вторжения России [в Украину]. Посетители написали имена погибших на флажках и высадили их на траве", – отметила Симмонс.

I went to see the impromptu memorial area at the Maidan. A sign sets out numbers of foreigners killed in the #RussianInvasion . Visitors have written names of victims on flags and planted them in the grass. pic.twitter.com/ZG1cA85dRa — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 8, 2022

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)