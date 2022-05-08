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ПОЛИТИКА

Посол Великобритании в День Победы над нацизмом в Европе показала разрушенный российской ракетой жилой дом в Киеве

Симмонс отметила, что почтила память погибших в результате ракетного удара оккупантов украинцев в одном из районов Киева
Симмонс отметила, что почтила память погибших в результате ракетного удара оккупантов украинцев в одном из районов Киева
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 8 мая по случаю Дня Победы над нацизмом в Европе опубликовала в Twitter пост, на котором она – на фоне частично разрушенного российской ракетой жилого дома в Киеве.

"В День победы в Европе я думаю о семьях, потерявших близких во Второй мировой войне, и об украинцах, которые сейчас снова борются за ценности свободного мира на передовой. Почтила память погибших украинцев в одном из районов Киева, куда недавно попали российские ракеты", – написала Симмонс.

В следующем посту посол рассказала, что поехала посмотреть на импровизированную мемориальную зону на Майдане Незалежности в Киеве.

"Знак указывает количество иностранцев, убитых в результате вторжения России [в Украину]. Посетители написали имена погибших на флажках и высадили их на траве", – отметила Симмонс.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрелов российских оккупантов в столице повреждены более 200 жилых домов. Потерпели разрушения также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры, добавил Кличко.

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