​Ильенко: ​Прапорщик РФ Спиздяев – творец победы Украины. Российское разгильдяйство играет нам на руку

"Хочу использовать образ, придуманный [лидером организации С14] Евгением Карасем – прапорщик Спиздяев. Нам потом в Украине надо придумать, как его чествовать, потому что он один из творцов нашей победы. Коллективный прапорщик Спиздяев уничтожил российскую армию. Поколения разворовали из российской армии все, что только можно. Сегодня мы видим, как выезжает танковый полк, а из всего полка только пять танков на ходу. И это еще боеспособное подразделение считается. Российская коррупция, российское разгильдяйство нам сейчас играет на руку", – отметил Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube