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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Ильенко: ​Прапорщик РФ Спиздяев – творец победы Украины. Российское разгильдяйство играет нам на руку

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Ильенко: Коллективный прапорщик Спиздяев уничтожил российскую армию
Ильенко: Коллективный прапорщик Спиздяев уничтожил российскую армию
Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

Поколения коррупционеров воровали из российской армии все, что только можно, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший народный депутат Украины, свободовец Андрей Ильенко.

"Хочу использовать образ, придуманный [лидером организации С14] Евгением Карасем – прапорщик Спиздяев. Нам потом в Украине надо придумать, как его чествовать, потому что он один из творцов нашей победы. Коллективный прапорщик Спиздяев уничтожил российскую армию. Поколения разворовали из российской армии все, что только можно. Сегодня мы видим, как выезжает танковый полк, а из всего полка только пять танков на ходу. И это еще боеспособное подразделение считается. Российская коррупция, российское разгильдяйство нам сейчас играет на руку", – отметил Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, потери российских оккупантов достигли 25,5 тыс. военных (+400 за последние сутки). Армия РФ потеряла 1130 танков, 199 самолетов, 156 вертолетов, 12 кораблей и катеров, а также 509 артиллерийских систем.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Андрей Ильенко, коррупция, война, армия РФ, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, российские военные
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