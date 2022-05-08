Грозев: В течение 10 лет все российские военные, которые совершали преступления в Украине, будут наказаны. Будут те, кто сами сдадутся

Грозев напомнил, что после Второй мировой войны многие виновники преступлений пытались спрятаться, но их все равно находили. Сейчас, по его словам, спрятаться им будет еще тяжелее.
"Я не могу себе представить, что любой из этих людей, которые были причиной и источником этих зверств, останется не наказанным. Это может быть год-два, но в течение 10 лет, я думаю, 99% будут наказаны. Здесь остается вопрос, конечно, как Россия в любой конфигурации сможет сохранить безопасность тех, которые останутся внутри России, но там же тоже будет очень много наци-хантерс, как были. Поэтому я не могу себе представить ситуацию, что... Даже в более безопасной ситуации будут те, которые сами сдадутся или будут перехвачены во время какой-то поездки. Потому что те, которые спрятались внутри России, с гипотезой, что Россия останется диктатурой, – им точно грозит неожиданная смерть", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать военные преступления РФ в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский называет действия России в Украине геноцидом. Такого же мнения – президенты Польши и США, а также Сейм Литвы, парламенты Канады и Эстонии.