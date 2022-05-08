Грозев: В течение 10 лет все российские военные, которые совершали преступления в Украине, будут наказаны. Будут те, кто сами сдадутся

Грозев: Я не могу себе представить, что любой из людей, которые были причиной и источником этих зверств, останется не наказанным Фото: EPA

Грозев напомнил, что после Второй мировой войны многие виновники преступлений пытались спрятаться, но их все равно находили. Сейчас, по его словам, спрятаться им будет еще тяжелее.

"Я не могу себе представить, что любой из этих людей, которые были причиной и источником этих зверств, останется не наказанным. Это может быть год-два, но в течение 10 лет, я думаю, 99% будут наказаны. Здесь остается вопрос, конечно, как Россия в любой конфигурации сможет сохранить безопасность тех, которые останутся внутри России, но там же тоже будет очень много наци-хантерс, как были. Поэтому я не могу себе представить ситуацию, что... Даже в более безопасной ситуации будут те, которые сами сдадутся или будут перехвачены во время какой-то поездки. Потому что те, которые спрятались внутри России, с гипотезой, что Россия останется диктатурой, – им точно грозит неожиданная смерть", – сказал он.

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