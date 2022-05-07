Грозев: Российские олигархи активно думают, как посодействовать концу Путина

"Недавно с коллегами [был] случай, [когда слушали] запись одну очень близкого олигарха к Путину, который другому олигарху рассказывает, что вообще "лучше бы он умер от этого (называет предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, уничтожает Украину, уничтожает Россию". Вот они так думают", – сказал Грозев.

По словам расследователя, "где-то оно так и есть".

"То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как это сделать, конец. Посодействовать, да. Найдутся ли люди? Ну, каждый генерал и полковник, чей племянник умирает или пропадает [в ходе войны с Украиной], – он становится потенциальным таким Берией (Лаврентий Берия – первый министр внутренних дел СССР, был соратником Иосифа Сталина. – "ГОРДОН")", – считает Грозев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube