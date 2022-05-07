Грозев: Российские олигархи активно думают, как посодействовать концу Путина

"Недавно с коллегами [был] случай, [когда слушали] запись одну очень близкого олигарха к Путину, который другому олигарху рассказывает, что вообще "лучше бы он умер от этого (называет предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, уничтожает Украину, уничтожает Россию". Вот они так думают", – сказал Грозев.
По словам расследователя, "где-то оно так и есть".
"То есть они активно или пассивно сейчас обдумывают, как это сделать, конец. Посодействовать, да. Найдутся ли люди? Ну, каждый генерал и полковник, чей племянник умирает или пропадает [в ходе войны с Украиной], – он становится потенциальным таким Берией (Лаврентий Берия – первый министр внутренних дел СССР, был соратником Иосифа Сталина. – "ГОРДОН")", – считает Грозев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но он просчитался.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются международных резервов России, крупных российских банков, самого Путина и его детей, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и членов их семей.