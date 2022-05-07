Грозев: В РФ полковники и генералы, потерявшие родственников на войне в Украине, меняют свое отношение к ней и начинают саботаж

"Это не только понаслышке, не только анализ, это конкретные данные. [...] Мы смогли получить определенные взломанные переписки, и там видно, что они это делают только потому, что поддерживают эту войну по принуждению, потому что им это приказано, и они это высмеивают", – сказал Грозев.
Он отметил, что часть российских военных "могут себе позволить это высмеивать, но не все".
"Некоторые из них потеряли племянников, например, сыновей, даже в высоких званиях генералы, полковники – они тоже не могут там воспрепятствовать тому, что у них есть родственники, которые либо в плен взяты, либо уже 200-е. Поэтому вот такие полностью меняют свое отношение к войне и начинают даже активный или пассивный саботаж", – объяснил расследователь.
По его данным, в "силовой элите" России не больше 10 человек, которые идеологически поддерживают вторжение в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но он просчитался.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По состоянию на 7 мая, по данным Генштаба ВСУ, в боях с украинскими войсками российская армия потеряла около 25,1 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с кораблями и самолетами.