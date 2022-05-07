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Грозев: В РФ полковники и генералы, потерявшие родственников на войне в Украине, меняют свое отношение к ней и начинают саботаж

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По данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла в Украине более 25 тыс. военных
По данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла в Украине более 25 тыс. военных
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Российские генералы и полковники поддерживают вторжение войск РФ в Украину по принуждению. Об этом болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Это не только понаслышке, не только анализ, это конкретные данные. [...] Мы смогли получить определенные взломанные переписки, и там видно, что они это делают только потому, что поддерживают эту войну по принуждению, потому что им это приказано, и они это высмеивают", – сказал Грозев.

Он отметил, что часть российских военных "могут себе позволить это высмеивать, но не все".

"Некоторые из них потеряли племянников, например, сыновей, даже в высоких званиях генералы, полковники – они тоже не могут там воспрепятствовать тому, что у них есть родственники, которые либо в плен взяты, либо уже 200-е. Поэтому вот такие полностью меняют свое отношение к войне и начинают даже активный или пассивный саботаж", – объяснил расследователь.

По его данным, в "силовой элите" России не больше 10 человек, которые идеологически поддерживают вторжение в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько днейно он просчитался.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По состоянию на 7 мая, по данным Генштаба ВСУ, в боях с украинскими войсками российская армия потеряла около 25,1 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с кораблями и самолетами.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, армия, война, военные, оккупация, вторжение, переписка, российская агрессия, война России против Украины, Христо Грозев, российские оккупанты
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