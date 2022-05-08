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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Мы читаем взломанные почты – в ГРУ нет единого отношения к войне. Они пишут "специальная военная операция" в кавычках

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Грозев: В ГРУ высмеивают то, что им приказывают говорить
Грозев: В ГРУ высмеивают то, что им приказывают говорить
Скриншот: European Press Prize / YouTube

Внутри Главного разведывательного управления России нет единого отношения к войне в Украине. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Грозев уточнил, что Bellingcat сделала такой вывод, проанализировав электронные письма сотрудников ГРУ, к которым получила доступ. 

"Точно могу утверждать, что внутри силовиков России есть разъединение. Получается у нас читать разные почты  взломанные, не взломанные, слитые – в реальном времени. И я вижу, что даже люди на самом высоком уровне внутри ГРУ так описывают происходящее: "Давайте оставим личное отношение к тому, что происходит, за скобками". Это же означает, что нет единого отношения к войне", – сказал расследователь. 

Он также обратил внимание, что в ГРУ с иронией относятся к официальной позиции российских властей, которые публично называют войну в России против Украины "специальной военной операцией", а не войной, и преследуют тех, кто говорит о происходящем как о войне. 

"Они в кавычках всегда пишут "специальная военная операция", то есть они высмеивают практически то, что им приказывают говорить", – сказал Грозев. 

Журналист упомянул о настроениях в ГУР, когда комментировал взрывы и пожары на территории России, в областях, которые не граничат с Украиной. 

"Не исключаю, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине именно в более дальних местах", – отметил Грозев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько днейно он просчитался. 

11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ арестовали. Журналисты сообщили, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения, и предположили, что "боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать". Позже эту информацию подтвердил Грозев. Он отметил, что бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа задержан, а в самой службе прошли чистки

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По данным Bellingcat, о том, что РФ развяжет против Украины настоящую войну, не знал даже глава МИД Сергей Лавров, он якобы "был в шоке", когда получил эту информацию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, ГРУ, российская агрессия, война России против Украины, Bellingcat, Христо Грозев
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