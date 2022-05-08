Грозев: Мы читаем взломанные почты – в ГРУ нет единого отношения к войне. Они пишут "специальная военная операция" в кавычках

Грозев уточнил, что Bellingcat сделала такой вывод, проанализировав электронные письма сотрудников ГРУ, к которым получила доступ.

"Точно могу утверждать, что внутри силовиков России есть разъединение. Получается у нас читать разные почты – взломанные, не взломанные, слитые – в реальном времени. И я вижу, что даже люди на самом высоком уровне внутри ГРУ так описывают происходящее: "Давайте оставим личное отношение к тому, что происходит, за скобками". Это же означает, что нет единого отношения к войне", – сказал расследователь.

Он также обратил внимание, что в ГРУ с иронией относятся к официальной позиции российских властей, которые публично называют войну в России против Украины "специальной военной операцией", а не войной, и преследуют тех, кто говорит о происходящем как о войне.

"Они в кавычках всегда пишут "специальная военная операция", то есть они высмеивают практически то, что им приказывают говорить", – сказал Грозев.

Журналист упомянул о настроениях в ГУР, когда комментировал взрывы и пожары на территории России, в областях, которые не граничат с Украиной.

"Не исключаю, что есть российские диверсанты, которые помогают Украине именно в более дальних местах", – отметил Грозев.

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